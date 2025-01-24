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У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція для ФОПів

24.01.2025 12:20
Ольга Деркач
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Тепер фізичні особи — підприємці (ФОП), які співпрацюють з групою компаній NOVA (Нова пошта), можуть оформити договір післяплати в мобільному застосунку NovaPay

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція для ФОПів

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція для ФОПів Фото: novapay.ua

Таким чином підприємці, що продають онлайн, доставляють Новою поштою, можуть швидко і легко укласти договір і отримувати післяплату прямо на рахунок ФОП.

«Раніше підписання договору післяплати здійснювалося вручну, що вимагало більше часу та зусиль. Клієнтам потрібно було заповнити заявку на сайті, завантажити документи і чекати на дзвінок менеджера для подальших вказівок, — розповідає Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay. — Тепер оформлення договору післяплати стало максимально автоматизованим і зручним».

Щоб укласти договір післяплати у застосунку, достатньо зробити три прості кроки:

  • мати відкритий рахунок ФОП у застосунку NovaPay;
  • в гаманці на екрані ФОПу натиснути вкладку «Більше», обрати «Договір післяплати» та «Оформити договір»;
  • Нова пошта перевірить документи, і все, що залишиться, — підписати договір і додати до трьох електронних адрес працівників для роботи з післяплатою.

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Після активації договору клієнти зможуть користуватися рядом зручних переваг: отримувати післяплату без комісії прямо на рахунок ФОП у той самий день, переглядати всі деталі роботи на одному екрані, а також формувати виписки за потрібний період. Усі раніше укладені договори також будуть доступні для перегляду в додатку.

«Минулої весни ми підписали договір післяплати з NovaPay, і це значно спростило фінансові процеси, — розповідає Валерія Букрєєва, співвласниця Twins Store. — Раніше доводилося вручну відслідковувати готівкові та безготівкові перекази, що займало багато часу. Тепер всі надходження післяплати автоматично відображаються у застосунку, і я можу легко сформувати реєстр за будь-який період, переглядати деталі операцій. Ще й отримувати післяплату на рахунок ФОП у NovaPay дуже зручно. Кошти зараховуються в той же день, а не наступного, як у інших банках. Подобається, що і фінансові, і логістичні послуги зібрані в одній групі компаній — це економить час і зусилля».

Нагадаємо, що застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні. Застосунок Нової пошти увійшов до рейтингу найпопулярніших мобільних додатків в Україні у 2024 році та став першим серед українських сервісів.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїNOVAБізнес
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