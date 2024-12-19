Скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році — Климов

Компанія Нова пошта (група Nova) планує вкласти 8 мільярдів гривень у розвиток бізнесу протягом наступного року

Про це повідомив співзасновник групи Nova Вʼячеслав Климов під час заходу «Підприємець року» від Forbes.

За словами Климова, близько 90% інвестицій буде спрямовано на розвиток бізнесу в Україні, а решту — на розширення міжнародної присутності компанії. Він також зазначив, що у 2025 році кошти планується використати для вдосконалення інфраструктури та будівництва інноваційних терміналів.

«Буде активно розвиватися адресна доставка. І, звичайно, наша мережа: і відділення, і поштомати», — сказав Климов.

У 2025 році Нова пошта планує збільшити кількість поштоматів на 10 000, повідомив співзасновник групи Nova.

За період із січня по листопад 2024 року компанія інвестувала в розвиток бізнесу в Україні понад 6 мільярдів гривень, що на 15% перевищує показник за весь попередній рік.

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На початок 2024 року мережа Нової пошти складалася з 27 050 точок обслуговування. У першому півріччі цього року кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів — до 18 000.

До кінця року компанія планує розширити мережу до 36 000 точок обслуговування.

Нагадаємо, що Нова пошта запустила нову послугу у застосунку. Ця послуга дає можливість порівняти ціни на товари за кордоном та знайти найкращі пропозиції. Просто у застосунку Нової пошти дізнавайтеся де найвигідніше замовити одяг, взуття, техніку чи інші товари з Європи та США. Нова послуга автоматично порівнює ціни в різних магазинах, а також враховує вартість доставки, податки та мито.

Раніше ми писали, як змінився дохід Нової пошти з початку року. Протягом січня-вересня 2024-го Нова пошта отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак чистий прибуток компанії зменшився на 49% — до 1,65 млрд грн.

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award.

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