Нова пошта отримала престижну міжнародну премію

Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Ми стали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award, чим дуже пишаємося, — пишуть в Нові пошті. — Адже це одна з головних світових нагород у сфері логістики та доставки, яка відзначає найкращі технологічні досягнення».

Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

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Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій.

«Наразі ми доставляємо між Європою та Україною у будь-яке зручне клієнту місце — відділення, поштомат чи на адресу. Запустили доставку всередині країн Європи, а також між усіма країнами присутності всередині ЄС, — наголошують в Новій пошті. — За останні два роки Нова пошта в Європі почала роботу у 15 країнах, відкривши 110 власних відділень та 83 000 точок сервісу разом з партнерами. Ми створили новий міжнародний додаток, який допомагає зручно користуватись нашими сервісами як приватним клієнтам, так і бізнесу».

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони.

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