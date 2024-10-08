Нова пошта буде виплачувати пенсії українцям — законопроєкт

Запровадження виплат пенсій через фінансовий сервіс Нової пошти NovaPay дозволить українцям ще оперативніше отримувати кошти

Нова пошта може стати ще одним оператором пенсійних виплат нарівні з державними Ощадбанком та Укрпоштою. Транзакції планується проводити через платіжну систему компанії NovaPay.

Про це йдеться у законопроєкті, який підготували парламентарі, повідомив народний депутат Тарас Тарасенко. Водночас він не уточнив номер документа та чи зареєстрований він вже у Верховній Раді.

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За його словами, призначення Нової пошти ще одним суб’єктом пенсійних виплат дозволить використовувати широку мережу відділень компанії для оперативнішої виплати пенсій. Особливо це стосується сільської місцевості.

«Нова пошта має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати ніж Укрпошта», — пояснив нардеп.

Коли приблизно може бути розглянутий відповідний проєкт закону, наразі невідомо.

Нагадаємо, у застосунку NovaPay зʼявилася нова функція під назвою «Кейс». Її можна використовувати для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків. Кейс можна швидко поповнити різними способами: через додаток, за реквізитами IBAN, за посиланням, з використанням Google Pay або Apple Pay, а також за допомогою QR-коду.

Також ми писали, що у мобільному застосунку NovaPay доступні нові можливості для ФОПів. Це зокрема видача довіреностей до рахунку та внесення/зняття готівки з нього у відділеннях Нової пошти.

Крім того, NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки. Знижка доступна виключно при оплаті карткою NovaPay у застосунку фінансового сервісу. У разі оплати іншою карткою, у відділенні чи додатку Нової пошти програма не застосовується.

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За матеріалами Новини.Live