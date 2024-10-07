Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки

Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах

Нагадаємо, Верховна Рада готує законодавчі зміни, щоб скасувати митні пільги для міжнародних посилок, зокрема з великих маркетплейсів, таких як Aliexpress, Temu чи eBay.

Наразі українці можуть вагомо економити, оскільки на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не нараховуються податок на додану вартість (ПДВ) і мито. Для посилок, вартість яких перевищує цей ліміт, податки нараховуються на суму перевищення: для посилки вартістю 200 євро податки слід сплатити з 50 євро.

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Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк у Facebook заявив, що ідея обкласти зборами міжнародні посилки — чи не найгірша седе можливих на тлі катастрофічних для економіки зростань податків та нових регулювань.

Головна причина — відʼємний фіскальний ефект від оподаткування посилок. Держава вже зараз витрачає більше на митні процедури, ніж отримує доходів від оподаткування. І це стосується посилок вартістю від 150 євро. А після зниження податкового порогу до бюджетних втрат додадуться ще й дешевші посилки, що лише збільшить збитки.

Які ще проблеми можуть виникнути

Ще одним можливим наслідком, про який попереджає Поперешнюк, є потенційний логістичний колапс.

«Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча митні процедури приходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже добу. Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки, якщо під податок потраплять всі посилки», — пояснює співвласник Нової пошти.

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Також в цьому питанні є й електроральний нюанс. Зараз всі податкові нововведення стосувались переважно бізнесу. Але після посилення оподаткування посилок це відобразиться на мільйонах пересічних громадян. І це, окрім фінансових збитків для держави, призведе до втрати підтримки серед населення.

Водночас збільшаться й власні витрати бізнесу на митні процедури, втрата часу та грошей для звичайних людей, а також для економіки країни. Через це з великою ймовірністю збільшаться тіньовий бізнес, контрабанда та корупція.

Поперешнюк підсумував, що для збільшення бюджетних доходів без значної шкоди для економіки необхідно робити протилежне – підвищувати безмитний поріг і спрощувати митні процедури.

Нагадаємо, що Нова пошта збільшила тарифи на доставку. Починаючи з 1 жовтня, Нова пошта оновила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Головна причина — зростання ціни на енергоносії (електроенергію та паливо), які становлять суттєву частку у собівартості послуг, а також на інші речі.

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