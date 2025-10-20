Яка колекторська компанія заробила найбільше — Опендатабот

1,01 млрд грн — саме стільки заробили 74 колекторські компанії, зареєстровані у Реєстрі Національного банку України (НБУ), за минулий рік. Чистий прибуток індустрії становив 384,7 млн грн

Абсолютним лідером стала фінансова компанія «ЄАПБ», що входить до групи ТАС Сергія Тігіпка. Її дохід у 2024 році — 409,2 млн грн, а прибуток — 156,4 млн грн. Разом із пов’язаною компанією «ЄАПБ», яка також перебуває у Реєстрі, група ТАС забезпечила 41% доходу всієї галузі та 92% чистого прибутку.

До трійки лідерів також увійшли «Смартфінанс» із доходом 90,3 млн грн (власники — Ольга Дума та Олександр Дрозд) та «Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ.» (71,3 млн грн, бенефіціар — швед Йоста Леннарт Огрен). Разом із другою компанією цього ж власника — «Дебтфорт Україна» — вони отримали майже 93 млн грн доходу.

Серед власників колекторських компаній є й такі, що контролюють одразу кілька фірм. Рекорд належить В’ячеславу Голубу — йому належать вісім компаній, майже кожна дев’ята у Реєстрі. Сукупно вони отримали 52,8 млн грн доходу та 4 млн грн чистого прибутку у 2024 році.

Ринок і регулювання

Від початку роботи Реєстру у 2021 році до нього було включено 82 колекторські компанії. Найактивніше реєстрація відбувалася в перший рік — тоді до списку потрапили 62 компанії. У 2022-му додалося п’ять, а у 2025 році — поки що лише одна. Нині у Реєстрі залишаються 74 компанії.

Цікаве по темі: Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

За цей час 8 компаній втратили право працювати на ринку: половина — за власним бажанням, решта — через порушення вимог закону. Серед виключених — дві компанії з однаковою назвою «Кредитна Виконавча Служба», що належали британській EXTRA VENTURE LTD.

Понад 70% компаній з Реєстру зареєстровані у столиці — 54 фірми. Ще 6 працюють у Запорізькій області, 5 — у Чернігівській.

Скарги боржників і контроль НБУ

3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній отримав Національний банк від моменту набуття чинності закону про колекторську діяльність у 2021 році. Понад 60% з них надійшло лише за останні два роки.

Лише у 2025 році НБУ вже зафіксував 958 скарг — це більше, ніж за весь попередній рік. У середньому регулятор отримує 104 звернення на місяць — на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2023-му.

Відповідно до закону, звертатися до боржників можуть лише ті колектори, які внесені до Реєстру НБУ. Недоброчесні компанії, що порушують правила, ризикують потрапити під санкції — від штрафів до обмеження роботи чи виключення з Реєстру.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробляють підсанкційні компанії в Україні — Опендатабот

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

Скільки заробила EVA у 2025: результати роботи мережі

Джерело: Опендатабот.