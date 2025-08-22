close-btn
Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

22.08.2025 13:00
Ольга Деркач

У першому півріччі 2025 року українські банки заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Водночас кожен п’ятий банк у країні залишається збитковим

Фото: motionarray.com, bank.gov.ua

Українські банки за перше півріччя 2025 року отримали прибуток у розмірі 100,06 мільярда гривень до сплати податків. Це майже такий самий результат, як і за аналогічний період минулого року. Податкові витрати склали 21,99 мільярда гривень, що становить приблизно 22% від загального прибутку.

Після сплати податків у банківській системі залишилося 78,07 мільярда гривень чистого прибутку. Водночас не всі фінансові установи завершили перше півріччя у плюсі: 13 банків задекларували збитки. Таким чином, на сьогодні кожен п’ятий банк в Україні працює збитково.

Серед тих банків, які залишилися прибутковими, далеко не всі демонструють зростання. Лише понад третина таких установ змогли покращити свої показники. Лідером за темпами зростання став Метабанк, прибуток якого збільшився у 118 разів. Стабільне зростання демонструє й ПриватБанк, показавши приріст у 14%.

Топ-10 найбільших банків залишився незмінним. Разом вони згенерували 68,05 млрд грн — 87% прибутку всього сектору.

Інфографіка: Опендатабот

Цікаве по темі: Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на ПриватБанк: 34,88 млрд грн прибутку та 11,09 млрд грн податків. Серед держбанків у мінусі лише Перший інвестиційний (-29,43 млн грн). Мотор-банк, навпаки, цьогоріч вийшов із мінуса вперше за тривалий час. Загалом прибуток групи державних банків виріс на 4% у порівнянні до того ж періоду торік — переважно, коштом лідера.

У іноземних банків навпаки прибуток просів майже на чверть — до 16,57 млрд грн. Лідером залишається Райффайзен: +10% приросту, 4,74 млрд грн прибутку та 1,66 млрд грн податку.

Банки з приватним капіталом теж у мінусі на чверть, їх прибуток склав 10,06 млрд грн. ПУМБ залишається першим із 3,57 млрд грн — це −7% до минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали 59% прибутку групи.

Понад чверть приватних банків країни закрили перше півріччя 2025 року зі збитками.

Інфографіка: Опендатабот

Варто зазначити, що два банки змінили свої назви: Кредит Європа банк став Нексент банк, а Банк інвестицій та заощаджень — Бізбанком.

НБУ оштрафував 16 банків на 240 млн грн за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства за 6 місяців.

Джерело: Опендатабот.

