Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені

Поки що складне життя на нашій планеті процвітає завдяки запасам кисню. Але атмосфера Землі не завжди була такою, як сьогодні, і науковці прогнозують, що в майбутньому вона повернеться до стану з високим вмістом метану та низьким рівнем кисню

Втім, можна не хвилюватися: найімовірніше, це станеться лише приблизно через 1 млрд років. Але коли зміни почнуться, вони відбуватимуться доволі швидко.

Цей зсув поверне планету до стану, схожого на той, що був до так званої Великої кисневої події (Great Oxidation Event, GOE) близько $2,4 млрд років тому.

«Протягом багатьох років тривалість існування біосфери Землі обговорювали на основі наукових знань про поступове зростання яскравості Сонця та глобальний карбонатно-силікатний геохімічний цикл, — сказав екологічний науковець Кадзумі Одзакі з університету Тохо в Японії. — Один із висновків такої теоретичної рамки — безперервне зниження рівня атмосферного CO2 та глобальне потепління на геологічних часових масштабах».

Дослідники зазначають, що атмосферний кисень, імовірно, не є постійною ознакою придатних для життя світів загалом. Це має наслідки для пошуку слідів життя у Всесвіті.

«Модель прогнозує, що розкиснення атмосфери — різке падіння атмосферного O2 до рівнів, схожих на архейську Землю — найімовірніше буде спровоковане ще до настання «вологого парникового» режиму в кліматичній системі Землі та до масштабної втрати поверхневих вод через атмосферу», — пояснила команда.

Цікаве по темі: Новий суперконтинет знищить людство — учені

У цей момент для людей і більшості інших форм життя, які залежать від кисню, шлях завершиться.

Щоб дійти таких висновків, науковці запустили детальні моделі біосфери Землі, врахувавши зміни яскравості Сонця та відповідне падіння рівня вуглекислого газу, оскільки цей газ дедалі активніше руйнується через зростання температури.

Менше CO2 означає менше організмів, що здійснюють фотосинтез (наприклад, рослин), а отже — менше кисню.

Раніше науковці прогнозували, що посилення сонячного випромінювання зітре океанські води з лиця планети приблизно за $2 млрд років. Але модель у цьому дослідженні — побудована на середньому значенні з майже 400 000 симуляцій — показує, що саме скорочення кисню знищить життя раніше.

«Падіння рівня кисню буде дуже, дуже екстремальним, — сказав геолог Кріс Райнхард із Технологічного інституту Джорджії. — Ми говоримо про приблизно в мільйон разів менше кисню, ніж є сьогодні».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

Учені створили найефективнішу у світі сонячну батарею

Знайдено планету-ізгоя, яка зростає на 6 млрд тон щосекундно

Джерело: ScienceAlert.