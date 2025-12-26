4 альткоїна дешевші за $0,10, які варто розглянути у 2026

Оскільки наприкінці 2025 року Біткоїн (BTC) насилу намагається повернутися до зростання, дедалі більше інвесторів звертають увагу на альтернативи з нижчою ціною, але з потенціалом різкого злету найближчими тижнями

Midnight (NIGHT)

Midnight (NIGHT) — токен із фокусом на приватність, створений на блокчейні Cardano (ADA). Він став одним із найуспішніших запусків у грудні: лише за тиждень капіталізація досягла $1 млрд. Тепер новий інтерес інвесторів підігрівають дискусії про кросчейн-приватність та потенційне партнерство зі стейблкоїном.

Зокрема, розробник Midnight Себастьян Гіймо заявив, що криптографічну основу для взаємодії між Ethereum (ETH) і Cardano вже завершено. За його словами, ця інтеграція дозволяє користувачам зберігати високий рівень приватності незалежно від того, яким гаманцем вони користуються.

Крім того, нативний стейблкоїн на кшталт Tether (USDT) у мережі Midnight міг би підвищити ліквідність для розробників і зменшити прослизання на торгових парах NIGHT. Якщо все піде за планом, NIGHT потенційно може встановити нові рекорди наступного року.

VeChain (VET)

VeChain (VET) зростає протягом останнього тижня завдяки поєднанню технічного відновлення, нових змін після оновлення Hayabusa (яке запровадило нові механіки стейкінгу) та загальної ротації капіталу в альткоїни.

Цікаве по темі: Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

У результаті ціна відскочила від рівня корекції Фібоначчі 78,6% на позначці $0,0105 — цей рівень перевіряли тричі, починаючи з 20 грудня. Такі сигнали можуть вказувати на можливість для входу. У січні VET може показати хорошу динаміку, але це залежатиме від того, чи зможе ширший ринок альткоїнів утримати імпульс.

Shiba Inu (SHIB)

Хоча тиждень для Shiba Inu (SHIB) був доволі повільним, токен демонстрував помірне зростання на 24-годинному графіку: трейдери викуповували просадку біля ключових рівнів технічної підтримки. Водночас зростає й відкритий інтерес у деривативах на SHIB — активні ф’ючерсні контракти перевищили $80 млн.

Таке зростання може означати, що трейдери роблять ставку на короткострокове підвищення попри загальний ведмежий макротренд для SHIB. Отже, головний драйвер тут — оптимізм на ринку деривативів, який може принести певні прибутки найближчими тижнями, якщо тенденція збережеться.

Pepe (PEPE)

Як ще один відомий мемкоїн, Pepe (PEPE) має репутацію активу з високою волатильністю. Pepe додав 3,05% за 24 години, випередивши загальний ріст крипторинку на 0,75% — спекулятивні токени масово відновлювалися.

Ключовим каталізатором стала зміна керівництва в Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Зокрема, Майкл Селіг, відомий своєю прокриптовалютною позицією, обійняв посаду голови CFTC 24 грудня 2025 року — і трейдери сприйняли це як позитивний сигнал для мемкоїнів на кшталт PEPE.

Після оголошення 24-годинний обсяг торгів PEPE зріс приблизно на 18%, що свідчить про посилення оптимізму щодо більш лояльного регуляторного середовища. Крім того, PEPE демонструє перші сигнали технічного відновлення.

Якщо регуляторний оптимізм збережеться і його підкріплюватиме позитивніша технічна картина, Pepe може показати нове зростання вже наступного місяця.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років

Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg

Джерело: Finbold.