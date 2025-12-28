close-btn
Акції Nike падають: названо причини

28.12.2025 11:20
Микола Деркач

Nike (NYSE: NKE) у четвер, 18 грудня, опублікувала змішаний звіт за II квартал 2026 фінансового року (вересень–листопад 2025): виручка виявилася вищою за очікування, але прибутковість суттєво просіла, що й тисне на котирування. Падіння продажів у Китаї, удар по маржі та реакція ринку — розбираємо в матеріалі

Акції Nike падають: названо причини

Фото: unsplash.com

Nike показала змішані результати у звіті за II квартал 2026 фінансового року

Зокрема, виробник спортивного одягу повідомив про виручку на рівні $12,4 млрд — трохи вище за оцінку $12,2 млрд, водночас чистий прибуток обвалився на 32% у річному вимірі.

Падіння значною мірою пов’язують із тривалою слабкістю в Китаї, де продажі знизилися щонайменше на 17% — до $1,4 млрд. Також валова маржа впала на три відсоткові пункти — до 40,6%, що відображає вплив тарифів на операції компанії.

Як зазначається, акції Nike різко відреагували: на тижневому графіку вони втратили понад 10% та на момент написання матеріалу торгувалися по $59,4 — менш ніж через 24 години після публікації звіту.

Акції Nike падають на тлі скорочення продажів у Китаї

Саме просідання продажів у Китаї завдало найбільшого удару по чистому прибутку, оголивши те, наскільки важливими для компанії є закордонні ринки.

Читайте також: Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

У відповідь CEO Елліотт Гілл запевнив інвесторів у звіті Nike, що менеджмент працює над забезпеченням довгострокового зростання та прибутковості бренду, натякаючи на майбутнє відновлення:

«NIKE перебуває на середньому етапі нашого повернення. Ми просуваємося вперед у напрямах, які визначили пріоритетними на старті, та зберігаємо впевненість у діях, які здійснюємо, щоб забезпечити довгострокове зростання та прибутковість наших брендів», – сказав Гілл.

Надалі Nike, схоже, робить акцент на стратегії Win Now, наступним ключовим кроком якої має стати січневий запуск нової взуттєвої платформи під назвою Nike Mind.

«2026 фінансовий рік і надалі залишається роком дій у межах Win Now, зокрема через переформатування наших команд, посилення партнерських відносин, відновлення балансу портфеля та перемоги “на землі”», – додав CEO.

Після останнього падіння ринкова капіталізація Nike знизилася до $87,6 млрд. Водночас на Волл-стріт загальні настрої залишаються переважно позитивними: аналітики утримують консенсус Buy, а середня цільова ціна на найближчі 12 місяців становить $80, що вказує на потенціал зростання на 36% — за підрахунками на основі 29 зведених оцінок TipRanks.

За матеріалами finbold.com.

