Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

У другому кварталі банки відкрили 14 і закрили 46 відділень: найбільше нових точок з’явилося в Акордбанку, а найбільше закриттів – у банку Південний

Загалом мережа банківських відділень в Україні за цей період зменшилася на 32 одиниці та на початок липня налічувала 4934 установи.

За даними регулятора, від початку року скорочення становило 48 відділень, а за останні 12 місяців – 113. Найбільше у другому кварталі свою мережу урізав Кристалбанк – на шість точок, що зменшило її до 40. По п’ять відділень закрили Кредит Дніпро та Ощадбанк. При цьому якщо мережа першого скоротилася до 35 точок, то Ощадбанк із 1147 установами залишається лідером ринку.

По чотири відділення припинили роботу в Укрексімбанку, Райффайзен Банку та ПУМБ – їх мережі тепер становлять 39, 321 та 219 точок відповідно. ПриватБанк і ТАСкомбанк за квітень–червень втратили по три відділення, скоротивши свої мережі до 1102 та 91 точки.

Серед банків, що розширювали свою присутність, перше місце посів Акордбанк – він відкрив дев’ять нових точок, збільшивши свою мережу до 162 відділень. Асвіо Банк додав два відділення (тепер їх 51), а банки «Грант», БІЗбанк і РВС Банк відкрили по одному новому підрозділу.

Станом на початок липня найбільшими за кількістю відділень залишалися державні Ощадбанк (1147) та ПриватБанк (1102). Далі йшли Райффайзен Банк із 321 відділенням, ПУМБ (219) та Укрсиббанк (218).

До другої п’ятірки увійшли Укргазбанк (211), А-Банк (198), Акордбанк (162), державний Сенс Банк (137) та Креді Агріколь Банк (125). ТАСкомбанк з 91 точкою очолив наступну групу. Усього вісім банків, підконтрольних державі, мали 2655 відділень, що становило 53,8% від загальної кількості підрозділів у середині року.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за останні 2,5 років стрімко знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

