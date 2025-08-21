close-btn
PaySpaceMagazine

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

21.08.2025 14:50
Микола Деркач

У другому кварталі банки відкрили 14 і закрили 46 відділень: найбільше нових точок з’явилося в Акордбанку, а найбільше закриттів – у банку Південний

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це пише Interfax Україна з посиланням на НБУ.

Загалом мережа банківських відділень в Україні за цей період зменшилася на 32 одиниці та на початок липня налічувала 4934 установи.

За даними регулятора, від початку року скорочення становило 48 відділень, а за останні 12 місяців – 113. Найбільше у другому кварталі свою мережу урізав Кристалбанк – на шість точок, що зменшило її до 40. По п’ять відділень закрили Кредит Дніпро та Ощадбанк. При цьому якщо мережа першого скоротилася до 35 точок, то Ощадбанк із 1147 установами залишається лідером ринку.

По чотири відділення припинили роботу в Укрексімбанку, Райффайзен Банку та ПУМБ – їх мережі тепер становлять 39, 321 та 219 точок відповідно. ПриватБанк і ТАСкомбанк за квітень–червень втратили по три відділення, скоротивши свої мережі до 1102 та 91 точки.

Читайте також: Скільки заробили українські банки у 2025 — звіт НБУ

Серед банків, що розширювали свою присутність, перше місце посів Акордбанк – він відкрив дев’ять нових точок, збільшивши свою мережу до 162 відділень. Асвіо Банк додав два відділення (тепер їх 51), а банки «Грант», БІЗбанк і РВС Банк відкрили по одному новому підрозділу.

Станом на початок липня найбільшими за кількістю відділень залишалися державні Ощадбанк (1147) та ПриватБанк (1102). Далі йшли Райффайзен Банк із 321 відділенням, ПУМБ (219) та Укрсиббанк (218).

До другої п’ятірки увійшли Укргазбанк (211), А-Банк (198), Акордбанк (162), державний Сенс Банк (137) та Креді Агріколь Банк (125). ТАСкомбанк з 91 точкою очолив наступну групу. Усього вісім банків, підконтрольних державі, мали 2655 відділень, що становило 53,8% від загальної кількості підрозділів у середині року.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за останні 2,5 років стрімко знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень

Рубрики: АналітикаБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот 22.08.2025

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот
Fintech Farm Дмитра Дубілета запустила необанк в Узбекистані 22.08.2025

Fintech Farm Дмитра Дубілета запустила необанк в Узбекистані
Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку 21.08.2025

Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку
Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ 20.08.2025

Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банківських резервів 20.08.2025

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банківських резервів
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:00

6 галузей, які вже перебувають у рецесії

 Сьогодні  11:30

Скільки грошей із держбюджету пішло на соціальні видатки та ЗСУ у 2025

 Сьогодні  10:00

2 акції з вигідними дивідендами, які варто купити зараз

 22.08.2025  19:40

Київстар підписав угоду про партнерство з Google

 22.08.2025  18:20

BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження

 22.08.2025  17:00

На каналі Кійосакі Rich Dad попередили про падіння Біткоїна та Nvidia

 22.08.2025  15:40

У застосунку «Мрія» зʼявиться власна валюта — Федоров

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.