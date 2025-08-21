close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень

21.08.2025 12:30
Микола Деркач

Нацбанк України у межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень розміщено патріотичне гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень Національний банк з 21 серпня 2025 року підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового  обігу банкнот.

Читайте також: Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки.

Довідково

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

У обіг введенні модифіковані банкноти:

  • з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;
  • із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Модифіковані банкноти номіналами 100 та 200 гривень випускатимуться в межах планового випуску у наступних роках.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробили українські банки у 2025 — звіт НБУ

Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою 21.08.2025

Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою
Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ 20.08.2025

Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ
Восени пальне в Україні може суттєво подорожчати 20.08.2025

Восени пальне в Україні може суттєво подорожчати
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Скільки заробили українські банки у 2025 — звіт НБУ 19.08.2025

Скільки заробили українські банки у 2025 — звіт НБУ
Виплати при народжені дитини підвищать — Железняк 19.08.2025

Виплати при народжені дитини підвищать — Железняк
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:20

Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою

 Сьогодні  17:10

Рада ухвалила закони для запуску Defence City в Україні — Гетманцев

 Сьогодні  16:00

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

 Сьогодні  14:50

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

 Сьогодні  13:40

Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище

 Сьогодні  12:30

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень

 Сьогодні  10:10

Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.