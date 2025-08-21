НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень

Нацбанк України у межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень розміщено патріотичне гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень Національний банк з 21 серпня 2025 року підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки.

Довідково

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

У обіг введенні модифіковані банкноти:

з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Модифіковані банкноти номіналами 100 та 200 гривень випускатимуться в межах планового випуску у наступних роках.

