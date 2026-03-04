Чи виплачуватимуть субсидії українцям у березні

Житлова субсидія — це державна допомога, яка надається громадянам для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, утримання будинку та інших пов’язаних витрат. Зокрема, кошти можуть спрямовуватися і на придбання палива для пічного опалення

Чи нараховуватимуть субсидію у березні

У березні субсидії продовжать отримувати українці, які мають право на таку допомогу. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Житлова субсидія призначається одразу на весь опалювальний сезон, який триває з 16 жовтня до 15 квітня. Тому у березні її розмір для більшості отримувачів залишиться таким самим.

Більшість домогосподарств отримали перерахунок допомоги автоматично. Це також стосується тих родин, які влітку мали так звану нульову субсидію.

Під час визначення розміру виплат на опалювальний сезон 2025–2026 років враховують доходи членів домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Пенсійні виплати беруться до розрахунку за сумою нарахованої пенсії за серпень 2025 року, пояснили у Пенсійному фонді.

Субсидія призначається громадянам, які не можуть самостійно повністю оплачувати житлово-комунальні послуги через низький рівень доходів. Про це також зазначає Міністерство соціальної політики України.

Цікаве по темі: Правила отримання соціальної допомоги у Польщі змінилися

Допомогу отримують домогосподарства, для яких витрати на комунальні послуги перевищують визначений для них обов’язковий платіж. Його розмір розраховується індивідуально.

Коли субсидію можуть скасувати

Існує низка причин, через які виплату можуть припинити. Наприклад, якщо фактична кількість людей, що проживають у помешканні, менша за ту, яка зазначена у документах або зареєстрована офіційно.

Також підставою для скасування допомоги можуть стати інші невідповідності у поданих даних.

Субсидію можуть переглянути або припинити і у випадку, якщо виявиться, що житло здається в оренду. Подібні рішення можливі і за наявності підозри щодо використання альтернативних джерел опалення.

Крім того, на право отримувати субсидію впливає рівень доходів родини. Якщо він зростає, домогосподарство може втратити право на державну підтримку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як дізнатися новий розмір пенсії після індексації

Деякі українці можуть отримати допомогу при виході на пенсію

Деяким українцям неправильно індексують пенсію

Джерело: 24 Канал.