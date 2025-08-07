close-btn
Скільки заробила EVA у 2025: результати роботи мережі

07.08.2025 14:40
Микола Деркач

Мережа магазинів EVA продовжує активно розвиватися та демонструє вагомі результати у ключових напрямах своєї діяльності

Фото: eva.ua

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що чистий дохід компанії за 6 місяців 2025 становить 14,8 млрд грн, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Чистий прибуток – 548 млн грн.

Сума податкових платежів сягнула майже 2,5 млрд грн. Сума інвестицій становить 800 млн грн. Суттєві напрями інвестування – це розвиток мережі, модернізація та ребрендинг (майже 150 млн грн), придбання логістичного комплексу в Броварах у компанії Dragon Capital, а також розширення мережі кас самообслуговування та впровадження нового формату магазинів.

Протягом першого півріччя компанія відкрила 29 нових магазинів. 16 з них – у дизайні «Жіноча енергія». Завдяки масштабуванню мережі EVA створила 225 нових робочих місць. Станом на 30 червня загальна чисельність персоналу компанії склала 13 949 працівників. Кількість працюючих магазинів – 1127. 143 з них – у дизайні «Жіноча енергія» та 3 – у форматі EVA BEAUTY.

Читайте також: Названо доходи найбільших українських компаній — дослідження YouControl

Розвиток власних торгових марок

Департамент власних торгових марок EVA також продовжує розвивати свій портфель, який наразі включає 66 брендів. Так напрям вийшов у нову категорію – аромати для авто. У категорії декоративної косметики було представлено трендову колекцію Jelly від GlamBee, яка одразу стала вірусною в TikTok. Парфумерна ТМ Fabien Marche поповнилася двома новими лінійками – Hermetic Collection і Kaleidoscop Collection.

Також було започатковано нову лінійку догляду за проблемною шкірою ТМ MAY face. Частка ВТМ у продажах компанії в натуральному вимірі за підсумками І півріччя складає 37,88%. У другому півріччі спеціалісти напряму планують приділити особливу увагу розвитку ексклюзивних ВТМ-проєктів для EVA.UA (б’юті-гаджетів, фітнес-аксесуарів тощо), а також представити клієнтам нові продукти для фарбування, тонування та укладання волосся.

Розвиток e-com та digital-продуктів

Динаміка росту трафіку інтернет-магазину компанії в І півріччі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го становила 26%, динаміка збільшення числа замовлень – 35%, а росту товарообігу – 56%. Маркетплейс EVA.UA вже пропонує понад 350 тис. товарів від самої EVA та понад 130 продавців-партнерів.

Більше третини замовлень на EVA.UA продовжують здійснювати через мобільний застосунок компанії. На кінець I півріччя він має понад 5,6 млн встановлень та понад 800 тис. активних юзерів на місяць. В першому півріччі компанія інтегрувала до застосунку функціонал VISUAL by EVA. Завдяки технології доповненої реальності користувачі можуть віртуально приміряти засоби декоративної косметики та фарби для волосся просто в картці товару. Крім того EVA запустила сервіс індивідуальної консультації експерта-косметолога в чат-ботах Viber та Telegram. Наразі кількість підписників у чат-ботах EVA — понад 2 млн.

