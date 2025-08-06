Названо доходи найбільших українських компаній — дослідження YouControl

За даними аналітичної системи YouControl.Market, тисяча найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трлн грн чистого доходу, що на 15% перевищує показник попереднього періоду

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

На третьому році повномасштабної війни секторальна та регіональна структури першої тисячі компаній зазнали таких змін:

порівняно з топ компаніями 2023 року, склад 1000 найбільших компаній України у 2024 році оновився на 22%;

значна динаміка зростання виторгу спостерігається в секторах машинобудування, легкої промисловості, сільського господарства, хімічної та коксохімічної промисловості, а також у сфері реклами і маркетингу;

посилили позиції в загальній виручці топ компаній електроенергетика, металургія та фармацевтика;

певне падіння обсягів виторгу великого бізнесу зафіксовано у сфері вуглевидобутку, оптової торгівлі, IT та готельно-ресторанного бізнесу;

лідером за темпами приросту доходу серед топ-1000 компаній стала Закарпатська область (+97% за рік), тоді як у великих підприємств Одещини та Харківщини виручка знизилась на фоні воєнного тиску.

Сектори концентрації великого бізнесу

Найчисельнішими секторами великого бізнесу є харчова промисловість (140 компаній), сільське господарство (113), електроенергетика (109) та нафтогазовий сектор (101). Більше ніж по 50 компаній серед топ-1000 за доходами підприємств діє у таких секторах як оптова та роздрібна торгівля, машинобудування.

За обсягом чистих доходів у ренкінгу 1000 найбільших компаній України перше місце зайняла електроенергетика (майже 1,4 трильйона грн або 16,7% від загальних доходів топ-1000), яка за підсумками 2024 року обійшла нафтогазовий сектор, залишивши його на другому місці (15,4%). Далі за обсягом реалізованої продукції йде роздрібна торгівля, частка якої в доходах топ-1000 знизилась до 9,6% з 10,6%, а також сільське господарство (8,9%), яке обігнало харчову промисловість (8,4%). Металургія, попри відновлення частки в доходах з 6,5% до 6,9%, лишається на шостому місці.

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Географія найбільших компаній України

426 компаній (52% загального доходу топ-1000) зареєстровані в Києві. Ще 26% чистого доходу від реалізації продукції згенерували великі підприємства з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Запорізької областей. Після першої п’ятірки лідируючих регіонів йде ще 5 областей із часткою в доходах по 1,9-2,7%: Полтавська, Одеська, Черкаська, Вінницька та Волинська. Найменше великих компаній серед досліджуваної вибірки знаходиться в Чернівецькій (7) та Донецькій областях (5).

Збереження й розвиток великих діючих компаній у промислових центрах загалом спостерігається в регіонах, віддалених від прифронтової зони. Натомість Одеська, Харківська, Донецька, Луганська та Херсонська області знизили бізнес-активність через війну.

«Вікова» структура компаній першої тисячі

Серед тисячі найбільших компаній України у 2024 році переважають підприємства віком від 3 до 10 років. Найбільший фінансовий результат демонструють компанії, зареєстровані понад 20 років тому. Водночас серед молодих фірм (1–3 роки) вже є гравці з великим обсягом доходів.

Наймолодші компанії представлені у динамічних секторах, таких як азартні ігри (5 років), електроенергетика (7 років) і нафтогаз (8 років).

Разом з тим традиційні або інфраструктурні сектори, як телекомунікації (27,5 років), наукові дослідження (25 років) чи коксохімічна промисловість (31 рік), представлені переважно компаніями з тривалою історією.

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Основні зміни в складі топ-1000 компаній України

Порівнюючи учасників 1000 найбільших компаній України у 2024 році із топ компаніями 2023 року, відзначимо, що склад першої тисячі оновився на 22%. Найбільше компаній, які вийшли з переліку першої тисячі, виявились представниками нафтогазового сектору (14 фірм), оптової та роздрібної торгівлі (7 і 5 відповідно). Натомість вибірку поповнило 16 аграрних та 13 фармацевтичних компаній.

Загальний дохід найбільших підприємств склав майже 8,2 трильйона гривень, що номінально на 15% більше, ніж у 2023 році. Водночас хорошу динаміку зростання виторгу великого бізнесу за підсумками 2024 року зафіксовано у сфері машинобудування (+52%), хімічної та коксохімічної промисловості (+45%), сільського господарства та легпрому (по +44%).

Регіональні тренди великого бізнесу

Київ традиційно зумів показати максимальний приріст абсолютних доходів крупного бізнесу на 570 млрд грн. Значно зросли обсяги чистих доходів топкомпаній, що зареєстровані в Дніпропетровській та Полтавській областях. Регіоном з найвищими відносними темпами приросту виторгу серед топ-1000 компаній стала Закарпатська область із показником +97%.

Максимально частка в доходах великих компаній знизилась в Одеській області на -37 млрд грн. Низхідний тренд з відомих причин торкнувся Харківщини, Донеччини, а також Сумщини. Водночас у Запорізькій та Миколаївській областях, попри надзвичайний тиск через близькість до лінії зіткнення, приріст сукупних доходів компаній з топ-1000 склав +48 млрд грн.

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