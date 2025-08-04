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Хто з українських компаній заробив найбільше за II квартал 2025 — YouControl

04.08.2025 19:00
Микола Деркач

За другий квартал 2025 року звітність подали 60 980 компаній. Декілька з них отримали прибутки понад 100 млрд грн, ще вісім — близько 50 млрд. Багато з лідерів — державні підприємства

Хто з українських компаній заробив найбільше за II квартал 2025 — YouControl

Фото: freepik.com

Про це свідчать аналітичні дані, зібрані експертами YouControl.

Топ 10 за виторгом:

  • TRADING — 131,5 млрд грн;
  • Енергоатом — 125,2 млрд грн;
  • Нафтогаз Трейдинг — 77,7 млрд грн;
  • Укренерго — 53,5 млрд грн;
  • Укрнафта — 53,3 млрд грн;
  • DL SOLUTION — 52,4 млрд грн;
  • Кернел-Трейд — 51,2 млрд грн;
  • Сільпо-фуд — 50,4 млрд грн;
  • Донбаське ПТП — 49,7 млрд грн;
  • Укрзалізниця — 43,2 млрд грн.

Серед лідерів — 5 державних підприємств.

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Також YC.Market проаналізувала динаміку реєстрацій та закриттів компаній в Україні за перші два квартали 2025 року та визначила галузі, які стали найбільш привабливими для українського бізнесу.

Найбільшу кількість компаній протягом першого півріччя 2025 року було відкрито у сферах «Оптова торгівля» – 2066, «Операції з нерухомістю» (1439), «Інформаційні технології» (1429), «Будівельні компанії» (1351), «Транспорт і логістика» (1281).

У першому кварталі 2025 року приріст новостворених компаній у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року найбільше спостерігався у галузях «Спортивні організації» (+ 286.7%), «Целюлозно-паперова промисловість» (+ 275%), «Телекомунікації» (+ 244.4%), «Водопостачання» (+ 233.3%), «Коксохімічна промисловість» (+ 175%).

У другому кварталі 2025 року новостворених компаній прибуло у секторах «Фінансові посередники» (+ 1766,7%), «Аудит та бухоблік» (+ 190,3%), «Громадські організації» (+ 176,1%), «Державні організації» (+ 156,2%), «Спортивні організації» (+ 135,7%) у порівнянні з 2-им кварталом 2024 року.

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