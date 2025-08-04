У яких сферах українці найактивніше відкривають бізнес — YC.Market

Команда YC.Market проаналізувала динаміку реєстрацій та закриттів компаній в Україні за перші два квартали 2025 року та визначила галузі, які стали найбільш привабливими для українського бізнесу

Про це повідомила пресслужба YouControl.Market.

5 провідних секторів у першому півріччі 2025 року

Найбільшу кількість компаній протягом першого півріччя 2025 року було відкрито у сферах «Оптова торгівля» – 2066, «Операції з нерухомістю» (1439), «Інформаційні технології» (1429), «Будівельні компанії» (1351), «Транспорт і логістика» (1281).

У першому кварталі 2025 року приріст новостворених компаній у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року найбільше спостерігався у галузях «Спортивні організації» (+ 286.7%), «Целюлозно-паперова промисловість» (+ 275%), «Телекомунікації» (+ 244.4%), «Водопостачання» (+ 233.3%), «Коксохімічна промисловість» (+ 175%).

У другому кварталі 2025 року новостворених компаній прибуло у секторах «Фінансові посередники» (+ 1766,7%), «Аудит та бухоблік» (+ 190,3%), «Громадські організації» (+ 176,1%), «Державні організації» (+ 156,2%), «Спортивні організації» (+ 135,7%) у порівнянні з 2-им кварталом 2024 року.

Рейтинг секторів з найбільшою кількістю припинених юридичних осіб у першому півріччі 2025 року складають «Громадські організації» (332), «Сільське господарство» (287), «Оптова торгівля» (252), «Державні організації» (154) та «Інші послуги» (152).

Тенденція по найбільшому припиненню компаній у 1 кварталі 2025 року в порівнянні з першим кварталом 2024 року спостерігалась у галузях «Виробництво електроніки» (-900 %), «Розважальні організації»(-300%), «Фармацевтична промисловість» (-140 %), «Реклама і маркетинг» (- 133.33 %), «Електроенергетика» (- 112.5 %).

У другому ж кварталі 2025 року найбільше закриття організацій відбулось у секторах «Громадські організації» (- 516.67%), «Освітні установи» (- 208.33%), «Електроенергетика» (- 200%), «Спортивні організації» (- 200%), «Державні організації» (- 120%) в порівнянні до цього ж періоду 2024 року.

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Регіональний розподіл

Київ, традиційно, залишився лідером по новозареєстрованих компаніях – 5309 за перше півріччя 2025 року: у першому кварталі у столиці було відкрито 2437 нових компаній, у другому їх кількість збільшилась до 2872.

Другу сходинку за кількістю зареєстрованих компаній у першому півріччі 2025 року посіла Дніпропетровська область – 1310 нових, на Львівщині було зареєстровано 1304 компанії. У Київській області 1055 компаній і замикає пʼятірку лідерів Одеська область з 1035 новими компаніями.

Кількість зареєстрованих та припинених компаній за 2021 – 2025 роки

Загалом, повномасштабне вторгнення значно вплинуло на зростання кількості зареєстрованих компаній: помітно, що протягом 2021-го року, попри пандемію, компанії відкривались у відносно стабільному темпі. Натомість, вже в 1-му кварталі 2022-го року відчутний значний спад по кількості новозареєстрованих компаній, що є очікуваним наслідком початку повномасштабного вторгнення та економічних ризиків.

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