Який сукупний дохід сім’ї дає право на отримання пільги у 2026 році

11.01.2026 13:00
Ольга Деркач

З 1 січня 2026 року в Україні змінився граничний розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг

Який сукупний дохід сім’ї дає право на отримання пільги у 2026 році

У пресрелізі Мінсоцполітики зазначається, що пільга зазвичай надається у випадках, коли сукупний дохід сім’ї не перевищує суми, яка дає право на податкову соціальну пільгу.

Щоб визначити цей поріг, потрібно розрахувати середньомісячний дохід на одну людину в сім’ї та порівняти його з установленим показником. У пресрелізі пояснюють і сам принцип розрахунку граничної суми: прожитковий мінімум для працездатної особи множать на 1,4, після чого отриманий результат округлюють до найближчих 10 грн.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 грн. Відповідно, під час розрахунку порогу для пільги застосовується така формула: 3 328 × 1,4 = 4 659,2 грн. Далі сума округлюється до найближчих 10 грн, тому граничний показник становить 4 660 грн. Саме ця цифра є ключовою для визначення права на пільгу: у пресрелізі підкреслюють, що отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можуть пільговики, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід сім’ї в перерахунку на одну людину не перевищує 4 660 грн.

Цікаве по темі: Частині пенсіонерів зупинили виплати: як їх відновити

Якщо дохід сім’ї є вищим за зазначений поріг, це не означає автоматичної втрати будь-якої підтримки. У такому разі представник пільгової категорії може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Окремо в матеріалі нагадують про категорії, для яких пільги надаються без урахування доходів. До них належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Нагадаємо, що пенсіонери, які фактично забезпечують своїх онуків, можуть претендувати на додаткову грошову допомогу від держави. У 2026 році ця надбавка продовжує діяти, але надається лише за дотримання чітко встановлених правил і вимог.

