Скільки заробляють підсанкційні компанії в Україні — Опендатабот

Майже 200 компаній перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та мають обмеження станом на середину вересня 2025 року. Проте понад 1,9 млрд грн за минулий рік вдалось заробити найбільшій з цих компаній. 123 компанії потрапили до санкційного переліку торік. Понад половина компаній під санкціями мають обмеження до 2027 року

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

Зазначається, що 197 компаній перебувають наразі у санкційному списку РНБО. Попри санкції, частина з них продовжує демонструвати значні фінансові результати.

Компанія «Укр Гейм Технолоджі», що працює під брендом Pin-Up, стала лідером серед санкційних компаній у 2024 році. Дохід компанії становив 1,97 млрд. Значно менші, але теж помітні доходи задекларували Високовольтний союз-РЗВА (71,3 млн грн), Машзавод (56,7 млн грн), Тисагаз (41,1 млн грн) та Авто-мат (19 млн грн).

Найбільша концентрація санкційних компаній зафіксована у Києві — тут зареєстровано понад половину фігурантів списку: 112 підприємств. Значно менше таких підприємств у регіонах: в Одеській області — 17, у Львівській — 12, у Чернівецькій та Донецькій областях — по 9.

Найчастіше під санкції потрапляють компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (31%), будівельних робіт (9,6%), інформаційних послуг та медіавиробництва (по 4,1%), а також організатори азартних ігор (3,6%).

123 компанії потрапили до санкційного списку у 2024 році. Це понад 62% усіх, хто нині перебуває у списку. Для порівняння: у 2021 році до списку додали 38 компаній, у 2022 році — 20, у 2023 — 11, а у 2025-му лише 5.

Понад половину санкційних компаній мають строк обмежень до 2027 року: 103 підприємства. Десяти компаніям визначено обмеження до 2026 року, ще 40 компаніям — до 2034-го. Є й такі, для яких санкції встановлено фактично довічно: 28 компаній перебувають під безстроковими санкціями, а ще для 7 обмеження діють аж до 2073 року.

Водночас санкційний список поступово «очищується». За увесь час у 32 компаній санкції були скасовані, а ще у 217 підприємств вони завершилися після закінчення визначеного терміну. Серед тих, хто вибув зі списку, найбільші доходи у 2024 році мали компанія М.С.Л. — понад 310 млн гривень, Інтерімп — майже 95,5 млн та Патріот — понад 43 млн.

