Світовий борг сягнув $250 трильйонів — МВФ

Міжнародний валютний фонд повідомив, що загальний борг світу у 2024 році зріс до $251 трлн. Це понад 235% від світового ВВП, що свідчить про збереження високого рівня фінансової залежності економік від запозичень

За даними МВФ, структура боргового навантаження виглядає так:

приватний борг знизився до менш ніж 143% ВВП — мінімуму з 2015 року. Це пояснюється скороченням зобов’язань домогосподарств та стабільним рівнем боргу нефінансових корпорацій;

знизився до менш ніж 143% ВВП — мінімуму з 2015 року. Це пояснюється скороченням зобов’язань домогосподарств та стабільним рівнем боргу нефінансових корпорацій; державний борг навпаки зріс — майже до 93% світового ВВП. У грошовому вимірі це $99,2 трлн.

У розрізі країн ситуація різниться:

у США державний борг піднявся до 121% ВВП (проти 119% роком раніше);

державний борг піднявся до 121% ВВП (проти 119% роком раніше); у Китаї — до 88% ВВП (проти 82% у 2023 році).

Водночас у країнах, що розвиваються (без урахування Китаю), середній рівень держборгу знизився до менш ніж 56% ВВП. Це свідчить про поступове відновлення фінансової стійкості в окремих економіках після пандемії та боргових криз останніх років.

Динаміка приватного боргу також різниться:

у США зафіксовано суттєве падіння — на 4,5 відсоткового пункту, до 143% ВВП;

у Китаї — навпаки, зростання на 6 в.п., до 206% ВВП.

Аналітики МВФ зазначають, що підвищення рівня державних запозичень у розвинених країнах пов’язане передусім зі зростанням бюджетних витрат і високими відсотковими ставками. У той час як скорочення приватного боргу може відображати як жорсткіші умови кредитування, так і обережність домогосподарств у споживанні.

Таким чином, глобальний борговий ландшафт залишається нерівномірним: окремі країни намагаються стримувати приватні зобов’язання, але водночас змушені збільшувати державні витрати для підтримки економічного зростання.

