Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради
Про це повідомив премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram. За її словами, документ відображає ключовий принцип воєнного часу — усі ресурси країни працюють для Сил оборони та підтримки громадян.
Основні параметри бюджету
- видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до 2025 року);
- доходи: 2,826 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%);
- дефіцит: до 18,4% ВВП (менше на 3,9 відсоткових пункти, ніж у 2025-му);
- зовнішнє фінансування: потреба становитиме 2,079 трлн грн.
Пріоритет №1 — оборона
На безпеку та оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) — це на 168,6 млрд грн більше, ніж торік.
Серед напрямів: грошове забезпечення військових і підтримка їхніх родин, розвиток ППО, а також виробництво власної зброї. На українські боєприпаси, ракети, авіаційну та бронетехніку держава спрямує щонайменше 44,3 млрд грн.
Освіта і наука
- Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд). Зростання зарплат педагогів на 50% у два етапи, безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів, удвічі вищі стипендії для студентів.
- Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд). Фінансування проєктів молодих вчених, центрів оборонних досліджень і прикладних розробок.
Читайте також: ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»
Охорона здоров’я
- Загальні витрати — 258 млрд грн (+38 млрд).
- Підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн.
- Безкоштовні ліки для пацієнтів із серцево-судинними хворобами, діабетом та іншими хронічними захворюваннями.
- Новий проєкт «Чекап 40+»: 10 млрд грн на адресні виплати для громадян віком від 40 років для комплексного обстеження.
Соціальні видатки та пенсії
- Пенсійне забезпечення: 1,027 трлн грн (+123,4 млрд), з урахуванням індексації.
- Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд), включно з допомогою ВПО, програмою «єЯсла» та пакетом демографічної підтримки (24,5 млрд).
- Ветеранська політика: 17,9 млрд грн, серед них — компенсації на житло, ветеранські простори, стоматологічна допомога.
Регіони та економіка
- Доходи громад: 871,9 млрд грн (+162,3 млрд).
- Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн (програми «5-7-9%», «єОселя», індустріальні парки, гранти, Brave1).
- АПК: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд), включаючи гранти та підтримку зрошення.
- Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд) — розвиток контенту для націдентичності.
- Публічні інвестиції у відновлення та модернізацію: 45,9 млрд грн.
Свириденко наголошує: у Держбюджеті-2026 враховані потреби армії, ветеранів, соціальні виплати та ключові програми розвитку, що забезпечать стійкість України у час війни.
