Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради

Про це повідомив премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram. За її словами, документ відображає ключовий принцип воєнного часу — усі ресурси країни працюють для Сил оборони та підтримки громадян.

Основні параметри бюджету

видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до 2025 року); доходи: 2,826 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%);

Пріоритет №1 — оборона

На безпеку та оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) — це на 168,6 млрд грн більше, ніж торік.

Серед напрямів: грошове забезпечення військових і підтримка їхніх родин, розвиток ППО, а також виробництво власної зброї. На українські боєприпаси, ракети, авіаційну та бронетехніку держава спрямує щонайменше 44,3 млрд грн.

Освіта і наука

Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд). Зростання зарплат педагогів на 50% у два етапи, безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів, удвічі вищі стипендії для студентів. Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд). Фінансування проєктів молодих вчених, центрів оборонних досліджень і прикладних розробок.

Охорона здоров’я

Загальні витрати — 258 млрд грн (+38 млрд).

Підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн.

Безкоштовні ліки для пацієнтів із серцево-судинними хворобами, діабетом та іншими хронічними захворюваннями.

Новий проєкт «Чекап 40+»: 10 млрд грн на адресні виплати для громадян віком від 40 років для комплексного обстеження.

Соціальні видатки та пенсії

Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд), включно з допомогою ВПО, програмою «єЯсла» та пакетом демографічної підтримки (24,5 млрд). Ветеранська політика: 17,9 млрд грн, серед них — компенсації на житло, ветеранські простори, стоматологічна допомога.

Регіони та економіка

Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд) — розвиток контенту для націдентичності. Публічні інвестиції у відновлення та модернізацію: 45,9 млрд грн.

Свириденко наголошує: у Держбюджеті-2026 враховані потреби армії, ветеранів, соціальні виплати та ключові програми розвитку, що забезпечать стійкість України у час війни.

