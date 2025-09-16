close-btn
Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

16.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради

Фото: freepik.com

Про це повідомив премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram. За її словами, документ відображає ключовий принцип воєнного часу — усі ресурси країни працюють для Сил оборони та підтримки громадян.

Основні параметри бюджету

  • видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до 2025 року);
  • доходи: 2,826 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%);
  • дефіцит: до 18,4% ВВП (менше на 3,9 відсоткових пункти, ніж у 2025-му);
  • зовнішнє фінансування: потреба становитиме 2,079 трлн грн.

Пріоритет №1 — оборона

На безпеку та оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) — це на 168,6 млрд грн більше, ніж торік.

Серед напрямів: грошове забезпечення військових і підтримка їхніх родин, розвиток ППО, а також виробництво власної зброї. На українські боєприпаси, ракети, авіаційну та бронетехніку держава спрямує щонайменше 44,3 млрд грн.

Освіта і наука

  • Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд). Зростання зарплат педагогів на 50% у два етапи, безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів, удвічі вищі стипендії для студентів.
  • Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд). Фінансування проєктів молодих вчених, центрів оборонних досліджень і прикладних розробок.

Читайте також: ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»

Охорона здоров’я

  • Загальні витрати — 258 млрд грн (+38 млрд).
  • Підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн.
  • Безкоштовні ліки для пацієнтів із серцево-судинними хворобами, діабетом та іншими хронічними захворюваннями.
  • Новий проєкт «Чекап 40+»: 10 млрд грн на адресні виплати для громадян віком від 40 років для комплексного обстеження.

Соціальні видатки та пенсії

  • Пенсійне забезпечення: 1,027 трлн грн (+123,4 млрд), з урахуванням індексації.
  • Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд), включно з допомогою ВПО, програмою «єЯсла» та пакетом демографічної підтримки (24,5 млрд).
  • Ветеранська політика: 17,9 млрд грн, серед них — компенсації на житло, ветеранські простори, стоматологічна допомога.

Регіони та економіка

  • Доходи громад: 871,9 млрд грн (+162,3 млрд).
  • Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн (програми «5-7-9%», «єОселя», індустріальні парки, гранти, Brave1).
  • АПК: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд), включаючи гранти та підтримку зрошення.
  • Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд) — розвиток контенту для націдентичності.
  • Публічні інвестиції у відновлення та модернізацію: 45,9 млрд грн.

Свириденко наголошує: у Держбюджеті-2026 враховані потреби армії, ветеранів, соціальні виплати та ключові програми розвитку, що забезпечать стійкість України у час війни.

