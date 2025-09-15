close-btn
Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти

15.09.2025 20:30
Ольга Деркач

На криптоплатформі прогнозів Polymarket трейдери вже поставили майже $600 000 на контракти, які припускають 10% ймовірності, що Біткоїн (BTC) досягне позначки $130 000 до 1 жовтня 2025 року

Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти

Фото: pixabay.com

Водночас найбільша ставка — це 29% шансів, що BTC зросте до $150 000 до кінця року. На цю подію вже поставлено понад $4,5 млн.

Менша частка трейдерів робить ще сміливіші прогнози: 3% вклали близько $3 млн у ставку на $250 000, а 1% — майже $2,2 млн на сценарій, що ціна може злетіти до $1 млн до 1 січня 2026 року.

Чи йде Біткоїн до $130 000

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $114 838, показавши +2,33% за тиждень. Ринок підтримує зростаючий інституційний попит через ETF, які лише минулого тижня залучили $2,3 млрд.

Макроекономічний фон залишається залежним від монетарної політики. Polymarket, наприклад, оцінює у 98% ймовірність зниження ставки на найближчому засіданні ФРС.

Цікаве по темі: Емітент USDT запускає новий стейблкоїн

Минулого місяця інфляція трохи знизилася, тож трейдери розраховують на додаткову ліквідність — ситуацію, схожу на події 2020–2021 років, коли BTC зріс із $10 000 до $69 000.

Чи золото запустить новий ривок Біткоїна

Біткоїн традиційно залишається тісно пов’язаним із золотом. 12 вересня воно знову подорожчало понад $3 650 за унцію, а срібло показало найвище закриття за останні 14 років.

Якщо золото продовжить зростання, нинішня консолідація BTC може стати підґрунтям для нового ривка. Минулі цикли показували: Біткоїн часто розвертається й пробиває нові вершини після піку дорогоцінних металів.

З технічного боку BTC зумів повернутися вище за 50-денну просту ковзну середню (SMA), яка зараз розташована трохи вище $114 500, вийшовши з вересневого низхідного каналу. Найближчий опір формується в діапазоні $117 500–$118 000. Якщо він буде подоланий, потенційна мета зростання становитиме $125 000.

Джерело: Finbold.

