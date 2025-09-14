4 криптовалюти, за якими варто стежити цієї осені

Якщо ви інвестуєте в криптовалюту, зараз маєте всі підстави бути задоволеними — особливо, якщо у вашому портфелі переважають Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH). Обидві монети показали відчутне зростання у 2025 році, попри коливання на початку року

Ці дві криптовалюти — очевидні фаворити для спостереження у фінальні місяці року. Але вони не єдині. Експерти називають ще кілька проєктів, на які варто звернути увагу цієї осені.

Біткоїн

Жоден список криптовалют не обходиться без головної з них. Попри волатильність у 2025 році, ціна Біткоїна зросла більш ніж на 19% від початку року.

За історією спостережень, вересень часто ставав найслабшим місяцем для Біткоїна, зазначає Дж. Райан Смоларц, власник шоу The Medicine and Money та засновник STOR Partners. Проте цього року ситуація може бути іншою.

«Є ймовірність, що великі інституційні інвестори тихо нарощують свої позиції, а це означає, що падіння можуть бути короткочасними», — пояснює Смоларц.

Він також додає, що майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо облікових ставок можуть суттєво вплинути на ринок.

Solana

За словами юриста та фінансового експерта Чада Каммінгса, головне, за чим потрібно стежити у випадку з Solana (SOL), — це розподіл валідаторів.

«Централізація валідаторів та історія багатогодинних збоїв у мережі створюють системні ризики під час масштабних розпродажів. Попри оновлення, розподіл залишається занадто концентрованим», — зазначає Каммінгс.

Станом на серпень 2025 року понад 33% стейку Solana контролювали менше 30 валідаторів, що робить мережу вразливою до скоординованих атак.

Ethereum

Друга за капіталізацією криптовалюта також пережила чимало злетів і падінь у 2025-му. Однак після весняного просідання Ethereum відновився, а його ціна зросла майже на 30% від початку року.

Смоларц вважає, що ігнорувати Ethereum у розмові про криптоінновації «майже неможливо». Так, вересень може стати нестабільним і для ETH, але фундаментальні показники мають згладити ризики.

«З роками мережа ETH постійно вдосконалюється завдяки регулярним оновленням та припливу інституційних коштів, здебільшого через ETF», — каже експерт.

Arbitrum

На думку Каммінгса, Arbitrum може привернути увагу регуляторів через нові вимоги до DAO, запроваджені законом GENIUS Act у США.

Причина проста: Arbitrum (ARB) контролює понад $2,5 млрд у своєму DAO-казначействі, а це вимагає реєстрації кінцевих власників і щорічної звітності.

«Якщо правила не виконуватимуться, учасники управління ARB можуть бути класифіковані як незареєстровані інвестиційні радники згідно з американським законодавством. Варто DAO укласти офчейн-угоду чи передати повноваження невеликій групі, і це може підпасти під юрисдикцію SEC або навіть ERISA», — пояснює Каммінгс.

