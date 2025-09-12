Покоління альфа купуватиме Біткоїн замість золота

Золото десятиліттями вважалося найнадійнішим способом збереження вартості — блискуче, рідкісне та перевірене часом. Але для покоління альфа, першого, що народилося у повністю цифровому світі, цей блиск уже тьмяніє

Даріус Мухтарзаде, стратег з досліджень у 21Shares, вважає, що вони формуватимуть інше уявлення про цінність, про те, як вона рухається та де зберігається. Для них Біткоїн буде не просто інвестиційним активом, а стандартом — природним вибором замість золота.

Народжені у цифровій реальності

На відміну від попередніх поколінь, діти альфа не відкриватимуть для себе Біткоїн як щось нове чи революційне.

Вони виростатимуть у світі, де він існував завжди: у фінансових застосунках, у шкільних програмах, на цифрових платформах. Для них він не виглядатиме ризикованим чи радикальним — він буде чимось звичним.

Готівка майже зникне, більшість розрахунків відбуватиметься безконтактно. Про дефіцит вони дізнаватимуться не з прикладів золотих монет, а через внутрішньоігрові токени та економіку застосунків. У цьому контексті саме золото здаватиметься дивним і екзотичним — жовтим каменем із минулого.

Біткоїн доступніший, ніж золото будь-коли

Золото важко придбати й зберігати. Натомість Біткоїн усього за кілька кліків — завдяки фінтех-застосункам і навчальним платформам, що вже орієнтовані навіть на дітей. Покоління альфа зможе познайомитися з криптосвітом ще до того, як зрозуміє, що таке ощадний рахунок.

Ігри, програми для кишенькових витрат, бонусні системи — усе це даватиме простий доступ до цифрових активів. Колишні бар’єри, які робили Біткоїн складним і «технарським», стрімко зникають.

Довіру доведеться заробити

Попередні покоління поступово втрачали віру в інститути. Покоління альфа ж виростає одразу у середовищі недовіри: економічна нестабільність, скепсис до держав і банків, алгоритмічні стрічки новин.

Вони не будуть довіряти «за замовчуванням». Для них довіра має будуватися на прозорості. І саме тут Біткоїн ідеально вписується: відкритий код, можливість перевірки, децентралізація. Йому не треба вірити — його можна перевірити.

Біткоїн як частина культури

Це вже не лише актив — це елемент попкультури. Покодління альфа бачитиме його у фінансових застосунках, у блогерів, у відеоігор, у школі.

Як соцмережі стали «другою природою» для покоління Z, так цифрові активи стануть частиною цифрової ідентичності Alpha. Меми, бренди, мейнстримні платформи — усе це зробить Біткоїн культурно ближчим, ніж золото, яке не має цифрової присутності.

Програмований актив

Золото — фізичне, важке, інертне. Його зберігають у сейфах, воно майже не рухається. Біткоїн — протилежність: програмований, безкордонний, подільний, інтегрований у світ децентралізованих фінансів.

Покоління альфа з дитинства очікуватиме від технологій гнучкості та швидкості. Динамічна природа Біткоїна буде для них не перевагою, а стандартом.

Покоління, яке не треба переконувати

Кожне покоління формує фінансову систему під себе. Міленіали експериментували з Біткоїном. Покоління Z його нормалізували. А покоління альфа вже не треба буде переконувати.

Вони не сприйматимуть Біткоїн як «альтернативу» старій системі — він просто буде частиною нової. Не через ідеологію, а через звичність, зручність і культурну значущість.

Джерело: Cointelegraph.