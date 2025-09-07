Чи вже запізно купувати Біткоїн — думки експертів

Останнє падіння ринку криптовалют змусило інвесторів замислитися, як захистити й примножити капітал в умовах високої волатильності та змінюваних трендів

Такі ключові активи, як Біткоїн і Ethereum, переживали як захопливі злети, так і болючі корекції. Це підживлює занепокоєння щодо подальших перспектив криптопортфелів.

Компанії та приватні інвестори шукають нові стратегії купівлі та захисні механізми, адже ціни залишаються непередбачуваними.

Експерти у сфері фінансів наголошують: у часи турбулентності головними пріоритетами стають контроль ризиків і диверсифікація. Причому як великі інституційні гравці, так і дрібні покупці включають у свої портфелі Біткоїн. Великі фонди роблять це дисципліновано — через регулярні покупки, що згладжують коливання.

Чи варто інвестувати зараз

Попри різкі просідання, нинішній «ведмежий ринок» не є суцільним негативом для терплячих і диверсифікованих інвесторів. The Wall Street Journal зазначає, що професіонали застосовують стратегію усереднення вартості та stop-loss, поступово нарощуючи позиції й фіксуючи прибутки.

Особливо показово, що компанії додають Біткоїн у свої корпоративні резерви. Це сигналізує про зміну ставлення до криптовалют як до активу з довгостроковим потенціалом.

«Біткоїн вже не просто спекулятивна ставка, він стає макроактивом, цифровим золотом», — пояснює Бен Курланд, CEO DYOR.

На його думку, інвестори мають робити ставку не на ідеальний таймінг, а на послідовні й дисципліновані кроки.

Цікаве по темі: Скільки б ви отримали, інвестувавши $100 в криптовалюту Трампа у січні

Які перспективи у Біткоїна

Аналітики провідних видань прогнозують позитивні сценарії. Forbes очікує «проривного року» від 2025-го завдяки зростанню попиту на ETF і новим банківським продуктам. Включення Біткоїна до пенсійних і класичних інвестиційних портфелів дозволило йому перевершити традиційні індекси.

«Привабливість Біткоїна в тому, що його обсяг обмежений 21 мільйоном монет. Він захищений від девальвації грошей», — зазначає Боббі Шелл, віцепрезидент із маркетингу Voltage.

За його словами, нинішній цикл уже менше про гайп, а більше — про реальну інтеграцію у фінансову систему.

Що радять експерти

Фахівці застерігають: намагатися впіймати дно ринку чи гнатися за короткочасними ралі — стратегія програшна.

«До Біткоїна треба ставитися як до довгострокової інвестиції, а не швидкої спекуляції», — наголошує Шелл. Він радить вкладати лише ті кошти, втрата яких не стане критичною.

Курланд підкреслює: найрозумніша стратегія — дисципліна. Регулярні покупки, помірні обсяги й готовність пережити повний ринковий цикл. А ще — обов’язково зберігати монети у власному кастодіальному гаманці, а не довіряти їх стороннім сервісам.

Альтернативи поза межами Біткоїна

Досвідчені інвестори розбавляють криптопортфелі класичними «тихими гаванями» — золотом, держоблігаціями, доларом. WSJ пише про помітне зростання інтересу до цих інструментів як страховки від цифрових ризиків.

Водночас перспективними виглядають стійкіші сектори крипторинку: великі альткоїни, DeFi-проєкти чи аналітика блокчейнів. Це допомагає пережити ведмежу фазу без повної залежності від одного активу.

Що далі: горизонт 5 років

Експерти прогнозують: криптовалюти дедалі глибше інтегруватимуться у банківські послуги, пенсійні фонди та класичні фінанси — у міру того, як зростатиме регулювання й довіра.

«Вартість Біткоїна може зрости вдвічі чи навіть утричі лише завдяки стабільному припливу інституційного капіталу», — вважає Курланд.

Але головний виклик для інвесторів — не піддатися паніці й зберігати довгострокову дисципліну.

Шелл додає: самостійне зберігання активів і увага до регуляторних змін залишаються критично важливими, адже ринок росте, але й конкуренція стає жорсткішою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Dogecoin готується до параболічного зростання — аналітики

2 крипти, якими не варто торгувати цими вихідними

Новий токен somETHing злетів після підтримки Віталіком Бутеріним

Джерело: GOBankingRates.