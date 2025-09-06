Скільки б ви отримали, інвестувавши $100 в криптовалюту Трампа у січні

Президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту напередодні своєї інавгурації у січні 2025 року. І якщо ви відчули цей гайп і вирішили вкласти трохи грошей у TRUMP, результат міг виявитися дуже цікавим

Після кількох місяців шаленої волатильності пропонуємо розібратися, скільки зараз коштували б ваші $100, інвестовані в Trump coin ще в січні.

Історія ціни Trump Coin

Мемкоїн TRUMP було запущено 17 січня 2025 року — всього за три дні до інавгурації Трампа як 47-го президента США.

Спочатку запуск пройшов тихо: монету продавали у мережі Solana. Трейдери сумнівалися, чи справжній це проєкт, але того ж вечора Трамп офіційно підтвердив свою підтримку монети у пості на Truth Social.

Після цього вартість монети різко злетіла. На старті Trump coin коштував близько $1,20 за монету. Однак після заяви Трампа ціна підскочила майже миттєво — від трохи більше долара до майже $75 за монету.

Згодом ціна, як і у більшості мемкоїнів, різко впала. Але станом на 3 червня Trump coin все ще торгується на рівні $11,40.

Скільки б це коштувало сьогодні

Якби ви вклали $100 у $TRUMP 17 січня 2025 року за ціною $1,21 за монету, ви б отримали приблизно 82,64 токена.

Цікаве по темі: Dogecoin готується до параболічного зростання — аналітики

На 3 червня, коли Trump coin торгувався біля $11,40, ваша інвестиція коштувала б $942,10. Тобто чистий прибуток — $842 усього за кілька місяців.

Але якщо ви купили «із запізненням» — наприклад, наступного дня по $70 за монету, то зараз ваші $100 перетворилися б у приблизно $16.

Чи варто інвестувати в Trump Coin

Однозначної відповіді немає: криптовалюти надзвичайно волатильні, а мемкоїни — ще більш непередбачувані.

Більшість таких токенів «помирають» протягом року. Водночас Trump coin має унікальний фактор — за ним стоїть чинний президент США, один із найбільш впізнаваних людей у світі.

Для тих, хто розглядає інвестиції як спосіб побудови довгострокової фінансової безпеки, Trump coin занадто ризикований. Але якщо ви хочете трохи «погратися» і спробувати зловити швидкий прибуток на популярному й нестабільному мемкоїні — цей варіант може підійти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 крипти, якими не варто торгувати цими вихідними

BlackRock повертається до BTC: стартував продаж ETH

XRP може досягнути $13 вже зовсім скоро — аналітик

Джерело: GOBankingRates.