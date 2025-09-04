XRP може досягнути $13 вже зовсім скоро — аналітик

XRP може опинитися на межі вибухового зростання, яке здатне підняти його ціну до $13 лише за 40 днів, вважає криптоаналітик Тоні Северіно

Цільова ціна означає зростання на 359% від поточного рівня $2,83. Якщо прогноз справдиться, ринкова капіталізація XRP зросте до приблизно $772 млрд, що потенційно зробить його другою за величиною криптовалютою — за умови, що Ethereum (ETH) покаже мінімальне зростання у цей самий період.

Розрахунки Северіно базуються на аналізі хвиль Елліотта, який відстежує повторювані структури на довгострокових графіках XRP, де після кожного імпульсного зростання зазвичай настає корекційна консолідація.

Аналіз показує, що попередні злети XRP відбувалися у шестисмугових вікнах тривалістю 42 дні й приносили величезні прибутки. Наприклад, у 2017 році XRP виріс на 1 903% всього за 42 дні. Зараз, за словами аналітика, на графіку знову формується схожа структура. Северіно прогнозує, що монета може піднятися з $2,83 до $13 у схожий проміжок часу, повторюючи історичний патерн.

Цікаве по темі: XRP може перевершити Ethereum — криптоаналітик

Нині XRP проривається з так званого «трикутника четвертої хвилі», який часто передує параболічному злету п’ятої хвилі.

Якщо сценарій підтвердиться, цей рух може стати піком поточного циклу перед початком більшого ведмежого ринку. Водночас аналітик не виключає й песимістичний варіант розвитку подій після завершення ралі.

Попри технічну позитивну картину, зростання XRP потребує підтримки ширших ринкових умов, адже останнім часом монета рухається в унісон із загальними трендами крипторинку.

Важливу роль відіграватимуть і регуляторні фактори, зокрема потенційне схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) XRP-ETF, що могло б стати тригером для значних інституційних інвестицій у актив.

Джерело: Finbold.