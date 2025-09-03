У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн

Сатоші Накамото — людина, саме існування якої досі викликає гарячі суперечки. Тепер творець Біткоїна стане героєм великого кіно

Даг Лайман («Ідентифікація Борна», «Містер і місіс Сміт») підписав контракт на режисуру стрічки Killing Satoshi («Полювання на Сатоші»/«Вбити Сатоші») — конспірологічного трилеру, що має розкрити одну з найбільших таємниць XXI століття: хто такий Накамото і чому відповідь на це питання загрожує світовій системі влади.

У фільмі зіграють оскароносний Кейсі Аффлек («Манчестер біля моря») і Піт Девідсон («Король Стейтен-Айленду»). Подробиці про їхні ролі тримаються в секреті.

Сценарій написав Нік Шенк — автор «Ґран Торино» та «Мули» Клінта Іствуда. У центрі сюжету — змова впливового угруповання, яке прагне зробити все, аби правда ніколи не вийшла назовні.

Killing Satoshi стане гучним поверненням у Голлівуд для Раяна Каванаха, колишнього керівника Relativity Media, який фінансував такі хіти, як «Соціальна мережа», «Боєць» та «Форсаж». Після банкрутства студії у 2015 році Каванах захопився криптовалютами. Тепер він продюсує фільм разом із Лоуренсом Греєм (Lights Out, Yes Day) та Шейном Валдезом (American Idol, Dancing With the Stars). Виконавчим продюсером виступає Джаред Андервуд з Aperture Media.

Проєкт був задуманий Каванахом і повністю фінансується його компанією Proxima у партнерстві з Aperture Media Partners. Зйомки розпочнуться в жовтні у Лондоні, прем’єра очікується у 2026 році.

Цікаве по темі: Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg

Створення Біткоїна у 2009 році сколихнуло світову фінансову систему. Для прихильників Накамото став героєм, який повернув людям контроль над грошима. Для урядів та великих корпорацій його винахід — це загроза їхній владі.

Аналітики блокчейну вважають, що між 2009 і 2010 роками Накамото намайнив близько 1 млн біткоїнів. Якби він існував і володів цією криптовалютою, його статки становили б близько $64 млрд — цього достатньо, щоб увійти до двадцятки найбагатших людей світу. Проте жоден із його гаманців так і не був використаний, окрім тестових транзакцій на самому початку. Цей капітал досі залишається недоторканим.

«Я люблю історії про Давида і Голіафа. Killing Satoshi розповідає про несподіваних антигероїв, які кидають виклик наймогутнішим людям планети в епічній битві за те, що таке гроші і хто ними керує, — каже Лайман. — Я дуже радий знову працювати з Кейсі Аффлеком і протиставити його неймовірному Піту Девідсону».

Каванах додав, що це не просто фільм про Біткоїн та його загадкове походження, а радше про те, що він уособлює.

За словами творців, картина «поєднує політичні інтриги, високотехнологічне шпигунство та гонку з часом, у якій уряди, Волл-стріт і Кремнієва долина ведуть безкомпромісну боротьбу за контроль».

Фільм повністю курується британською компанією Production Lens, яку заснували Каванах, Грей та досвідчений продюсер Ґаррет Ґрант («Матриця: Воскресіння», Blue Beetle).

Джерело: Variety.