5 криптосекторів, за якими варто стежити у 2025

Крипторинок увійшов у 2025 рік на потужному зростанні: його капіталізація зросла більш ніж на 40% від початку року (YTD), підживлена оптимістичними новинами щодо ключових активів

У першому кварталі зростання сповільнилося — загальна капіталізація просіла майже на 19%, але вже у другому кварталі ринок знову відновився.

Підтримку надали:

нові правила регулювання у США;

ухвалення важливих законів про стейблкоїни;

та активне залучення інституційних інвесторів.

Улітку позитивна динаміка загалом збереглася. Водночас картина по секторах дуже різниться: одні з них показали вибухове зростання і фактично «тягнули» ринок угору, тоді як інші відставали. Про це свідчать дані Binance Research від 28 серпня.

DeFi, токенізовані акції та стейблкоїни на піку

Пропозиція стейблкоїнів зросла на 35%, досягнувши рекордних $277,8 млрд.

Корпорації пришвидшують інтеграцію: публічні компанії сукупно володіють 1,07 млн BTC (близько 5,4% від обігу), що розподілено між 174 фірмами. Загалом стейблкоїни додали 38,6% YTD.

Децентралізовані біржі (DEX) досягли історичного максимуму частки ринку: понад 23% спотових і 9,3% ф’ючерсних обсягів. Однак їхні середньодобові обсяги поки залишаються невеликими — $1,9 млн (станом на серпень).

Особливо стрімко зростають:

DeFi-кредитування: +65%, до $79,8 млрд TVL.

Токенізовані акції: майже $350 млн, завдяки кращій інфраструктурі емітентів та чіткому регулюванню.

Кількість активних ончейн-користувачів зросла утричі — з 22 400 у липні до 66 500 у серпні.

Загалом:

DeFi +44,6% YTD

RWA (реальна токенізація активів) +38,7% YTD.

Біткоїн та Ethereum зберігають лідерство

Біткоїн випередив традиційні індекси, показавши +19,8% YTD.

Головний драйвер — ETF: американські спотові фонди на BTC та Ethereum залучили $28 млрд чистих інвестицій.

Втім, відбувається ротація капіталу в альткоїни: домінування BTC знизилося до 57,2% (з піку 65,1% у червні).

Ethereum також на максимумі:

у стейкінгу вже 35,8 млн ETH (майже 30% обігу);

загалом L1-протоколи дали 24,6% YTD.

Натомість слабкі результати показали:

мемкоїни: –7,4% YTD;

L2-протоколи: –26,9%;

GameFi: –43,6%;

AI-проєкти: –55,4%.

У 2025 році драйверами ринку стали DeFi, стейблкоїни, токенізовані активи, а також класичні лідери — Біткоїн та Ethereum. Тоді як мемкоїни, ігрові й AI-проєкти опинилися в аутсайдерах.

