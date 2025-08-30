5 криптосекторів, за якими варто стежити у 2025

Крипторинок увійшов у 2025 рік на потужному зростанні: його капіталізація зросла більш ніж на 40% від початку року (YTD), підживлена оптимістичними новинами щодо ключових активів
У першому кварталі зростання сповільнилося — загальна капіталізація просіла майже на 19%, але вже у другому кварталі ринок знову відновився.
Підтримку надали:
- нові правила регулювання у США;
- ухвалення важливих законів про стейблкоїни;
- та активне залучення інституційних інвесторів.
Улітку позитивна динаміка загалом збереглася. Водночас картина по секторах дуже різниться: одні з них показали вибухове зростання і фактично «тягнули» ринок угору, тоді як інші відставали. Про це свідчать дані Binance Research від 28 серпня.
DeFi, токенізовані акції та стейблкоїни на піку
Пропозиція стейблкоїнів зросла на 35%, досягнувши рекордних $277,8 млрд.
Корпорації пришвидшують інтеграцію: публічні компанії сукупно володіють 1,07 млн BTC (близько 5,4% від обігу), що розподілено між 174 фірмами. Загалом стейблкоїни додали 38,6% YTD.
Децентралізовані біржі (DEX) досягли історичного максимуму частки ринку: понад 23% спотових і 9,3% ф’ючерсних обсягів. Однак їхні середньодобові обсяги поки залишаються невеликими — $1,9 млн (станом на серпень).
Цікаве по темі: Ціна Біткоїна не відповідає реаліям — JPMorgan
Особливо стрімко зростають:
- DeFi-кредитування: +65%, до $79,8 млрд TVL.
- Токенізовані акції: майже $350 млн, завдяки кращій інфраструктурі емітентів та чіткому регулюванню.
Кількість активних ончейн-користувачів зросла утричі — з 22 400 у липні до 66 500 у серпні.
Загалом:
- DeFi +44,6% YTD
- RWA (реальна токенізація активів) +38,7% YTD.
Біткоїн та Ethereum зберігають лідерство
Біткоїн випередив традиційні індекси, показавши +19,8% YTD.
Головний драйвер — ETF: американські спотові фонди на BTC та Ethereum залучили $28 млрд чистих інвестицій.
Втім, відбувається ротація капіталу в альткоїни: домінування BTC знизилося до 57,2% (з піку 65,1% у червні).
Ethereum також на максимумі:
- у стейкінгу вже 35,8 млн ETH (майже 30% обігу);
- загалом L1-протоколи дали 24,6% YTD.
Натомість слабкі результати показали:
- мемкоїни: –7,4% YTD;
- L2-протоколи: –26,9%;
- GameFi: –43,6%;
- AI-проєкти: –55,4%.
У 2025 році драйверами ринку стали DeFi, стейблкоїни, токенізовані активи, а також класичні лідери — Біткоїн та Ethereum. Тоді як мемкоїни, ігрові й AI-проєкти опинилися в аутсайдерах.
