Ціна Біткоїна не відповідає реаліям — JPMorgan

Поточна ціна Біткоїна є занадто низькою порівняно із золотом, оскільки його волатильність впала до рекордно низьких рівнів, повідомляють аналітики JPMorgan

Волатильність Біткоїна знизилася з майже 60% на початку року до близько 30% зараз — це історичний мінімум. У результаті, за словами аналітиків під керівництвом керуючого директора Ніколаоса Панігірцоглу, справедлива вартість BTC становить близько $126 000.

«Так, це саме той апсайд (потенціал зростання), який ми вказали у нашій записці й очікуємо, що він буде досягнутий до кінця року», — сказав Панігірцоглу в коментарі для The Block, уточнивши часові рамки.

Суттєву роль у зниженні волатильності відіграло зростання корпоративних казначейських закупівель, які зараз становлять понад 6% від загальної пропозиції біткоїнів. У JPMorgan порівняли цю динаміку з кількісним пом’якшенням центробанків після 2008 року, яке зменшило коливання на ринку облігацій завдяки блокуванню активів у пасивних портфелях.

Пасивний приплив у Bitcoin також підживлюється глобальним включенням до фондових індексів. Додавання Strategy (раніше MicroStrategy) до ключових бенчмарків уже привернуло нових інвесторів, а підвищення статусу Metaplanet до середньої капіталізації в індексах FTSE Russell призвело до включення компанії в FTSE All-World Index, зазначили аналітики.

Тим часом конкуренція серед корпоративних казначейств зростає. Компанія KindlyMD, що котирується на Nasdaq, подала документи до регулятора для отримання дозволу на розміщення цінних паперів на суму до $5 млрд після того, як оголосила Біткоїн своїм основним резервним активом, а компанія BSTR Адама Бека, як повідомляється, прагне стати другим найбільшим корпоративним холдером після Strategy, обігнавши Marathon Digital.

Аналітики наголосили, що поєднання накопичення біткоїнів корпоративними казначействами, індексного попиту та зниження волатильності зміцнює інвестиційний кейс BTC. Нижча волатильність, додали вони, спрощує інституціям розподіл капіталу, при цьому Біткоїн і золото зараз як ніколи близькі за ризик-коригованими показниками.

Волатильність Біткоїна зараз удвічі вища, ніж у золота — це найнижчий показник за всю історію. Це означає, що монета наразі потребує вдвічі більше ризикового капіталу, ніж золото, у портфельних алокаціях, пояснили аналітики. На цій основі ринкова капіталізація BTC у $2,2 трлн має зрости приблизно на 13% (до $126 000 за монету), щоб зрівнятися з приблизно $5 трлн приватних інвестицій у золото.

Аналітики також відзначили, що розрив змінився: якщо наприкінці 2024 року Біткоїн торгувався на $36 000 вище від цього «справедливого рівня», то сьогодні — приблизно на $13 000 нижче, що вказує на подальший потенціал зростання.

