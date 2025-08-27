close-btn
PaySpaceMagazine

На графіку Біткоїна зʼявився «хрест смерті»: що далі

27.08.2025 17:00
Ольга Деркач

Поки Біткоїн (BTC) намагається втримати ціну вище позначки $110 000, технічні індикатори сигналізують про можливе подальше падіння

На графіку Біткоїна зʼявився «хрест смерті»: що далі

Фото: freepik.com, pngwing.com

Зокрема, загрозу нового падіння підкреслює формування так званого «хресту смерті» на індикаторі MACD (Moving Average Convergence Divergence), про що повідомив криптоаналітик Алі Мартінес.

MACD відстежує динаміку ринку через дві ковзні середні. «Хрест смерті» виникає тоді, коли короткострокова лінія перетинає довгострокову зверху вниз, що свідчить про зростання тиску з боку «ведмедів».

Історично така модель передувала різким корекціям Біткоїна, і нинішній сигнал вказує на потенційне зниження в бік рівня підтримки $100 000.

Відмова від $120 000 і спадний тренд

Згідно з аналізом, Біткоїн не зміг закріпитися вище $120 000 після потужного зростання на початку 2025 року. Падіння було спричинене насамперед масовим розпродажем з боку китів.

Відтоді ціна перейшла у спадний тренд, втративши понад 9% від своїх піків. Попередні корекції, наприклад падіння на -28,1% у лютому 2025-го, показують, наскільки швидко тиск продажів може посилюватися після розвороту імпульсу.

Цікаве по темі: Біткоїн може обвалитися до $75 000 — економіст

Настрої на ринку слабшають

Окрім технічних сигналів, занепокоєння викликають і показники настроїв інвесторів. За даними Мартінеса, активність обговорень Біткоїна у соцмережах різко знизилася — до найнижчого рівня з червня.

Ця зміна онлайн-атмосфери свідчить про втрату впевненості серед роздрібних трейдерів та інвесторів. Історично такі настроєві спади збігалися з підвищеною волатильністю та посиленим тиском продажів, що лише поглиблює технічну слабкість ринку.

Поточна цінова динаміка

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $111 266, показавши скромне зростання на 0,24% за добу, але падіння на 1,78% за тиждень.

Зараз ціна перебуває нижче 50-денної SMA ($116 564), але все ще значно вище 200-денної SMA ($95 245). Це свідчить, що хоча довгостроковий тренд лишається «бичачим», короткостроковий імпульс послабився, а Біткоїн важко утримує позиції вище середньострокових рівнів.

Індекс відносної сили (RSI) за 14 днів становить 42,71 — трохи нижче нейтральної позначки 50. Це вказує на помірний «ведмежий» тиск, але без входу в зону перепроданості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптотрейдери втратили майже $941 млн через падіння Біткоїна

Альтсезон не почнеться, доки не запустять більше крипто-ETF — Bitfinex

Ethereum встановив новий рекордний максимум

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн може обвалитися до $75 000 — економіст 26.08.2025

Біткоїн може обвалитися до $75 000 — економіст
Криптотрейдери втратили майже $941 млн через падіння Біткоїна 26.08.2025

Криптотрейдери втратили майже $941 млн через падіння Біткоїна
BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження 22.08.2025

BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження
BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги 20.08.2025

BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги
Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross 20.08.2025

Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross
Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик 19.08.2025

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

Виявлено перший комп’ютерний вірус на основі ШІ

 Сьогодні  19:40

У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу

 Сьогодні  18:20

У Standard Chartered назвали Ethereum недооціненим

 Сьогодні  17:00

На графіку Біткоїна зʼявився «хрест смерті»: що далі

 Сьогодні  15:40

Українська памʼятна монета здобула перемогу у міжнародному конкурсі

 Сьогодні  14:20

Федоров анонсував нові функції в Дії

 Сьогодні  11:40

Уряд фінансуватиме креативні стартапи через програму «Власна справа»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.