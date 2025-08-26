Альтсезон не почнеться, доки не запустять більше крипто-ETF — Bitfinex

Хоча більшість звертає увагу на історичні закономірності та домінування Біткоїна, аналітики Bitfinex вважають, що початок сезону альткоїнів може залежати від запуску крипто-ETF

Альткоїни можуть не побачити широкого, масштабного зростання доти, доки не буде схвалено крипто-ETF, які дадуть інвесторам доступ до активів з вищим рівнем ризику, заявили аналітики Bitfinex.

Учасники крипторинку з нетерпінням очікують на ралі альткоїнів, або альтсезон, оскільки домінування Біткоїна знизилося на 6% за останні 30 днів.

Аналітики Bitfinex заявили у своєму ринковому звіті, що не очікують початку альтсезону до пізнішого періоду цього року, коли відновиться приплив коштів у Біткоїн-продукти та з’являться нові інвестиційні інструменти для альткоїнів.

«Ці продукти, ймовірно, створять стійкий попит, не залежний від цін, закладаючи умови для ширшої переоцінки у всьому комплексі цифрових активів», — заявили аналітики.

Поточний крипторинок має «приглушену траєкторію»

Аналітики зазначили, що нинішній ринок демонструє «слабший апетит до ризику на цьому етапі циклу».

«Хоча приплив капіталу залишається позитивним, приглушена траєкторія відображає більш обережну поведінку інвесторів, що контрастує з агресивним попитом, який характеризував попередні злети до історичних максимумів», — додали вони.

Глобальний керівник досліджень Coinbase Institutional Девід Дуонг має іншу точку зору, адже нещодавно заявив, що «поточні ринкові умови зараз свідчать про потенційний перехід до повномасштабного сезону альткоїнів».

Спекуляції щодо наступних крипто-ETF

Тим часом представники криптоіндустрії спекулюють, які крипто-ETF можуть запустити наступними, адже біткоїн-ETF торгуються вже понад 19 місяців із моменту їх дебюту у січні 2024 року, а спотові Ethereum-ETF — майже 13 місяців із липня 2024-го.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно відклала рішення щодо схвалення кількох заявок на крипто-ETF, зокрема Truth Social Bitcoin-Ethereum ETF, продуктів Solana-ETF від 21Shares та Bitwise, а також Core XRP Trust від 21Shares.

