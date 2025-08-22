close-btn
PaySpaceMagazine

BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження

22.08.2025 18:20
Микола Деркач

Протягом цього тижня Біткоїн-ETF пережили чотири дні безперервного відтоку коштів, а в четвер, 21 серпня, додатково зафіксували продажі на $194,4 млн

BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження

Фото: freepik.com

BlackRock (IBIT), провідний фонд із понад $85 млрд активів під управлінням, лише за один день скоротив свої біткоїн-активи приблизно на $127,5 млн, згідно з даними SoSoValue від 22 серпня.

Втім, Ефіріум (ETH) ETF демонструє протилежну тенденцію: приплив коштів становить $287,6 млн, причому BlackRock (ETHA) додав $233,6 млн лише через день після того, як повідомив про відтік у розмірі $257 млн.

Відповідно, інвестори міркують, чи йдеться лише про короткострокову стратегію фіксації прибутку, чи ж у майбутньому ми можемо побачити перетік капіталу з Біткоїна в Ефіріум, якщо ця тенденція продовжиться.

Чи робить BlackRock ставку на Ефіріум?

За даними Arkham Intelligence, з 1 січня обсяг Ефіріуму у портфелі BlackRock зріс на 230% і досяг 3,55 млн ETH, вартістю близько $15 млрд.

У ширшому контексті, спотові ETF на Ефіріум зараз утримують криптовалюту на суму $27,66 млрд.

Читайте також: Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою

Привабливість зрозуміла: завдяки моделі proof-of-stake (PoS) криптовалюта забезпечує прибутковість від стейкінгу на рівні 3–5%.

Регуляторна визначеність також зіграла на користь активу, адже Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) офіційно підтвердила, що Ефіріум не є цінним папером, і це відкрило шлях для ширшого впровадження ETF.

Втім, Біткоїн і надалі залишається для BlackRock засобом збереження вартості — він становить близько 85% криптопортфеля компанії. У той час як Ефіріум є джерелом прибутковості, а інші активи намагаються зайняти більш вузькі ринкові ніші.

Раніше ми писали, що соцмережі цього тижня вибухнули панікою після того, як on-chain-трекери зафіксували масштабні переміщення біткоїнів, пов’язані з трастом BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Заголовки кричали про «масовий скид», адже лише за останній тиждень було переміщено понад 50 000 BTC (на суму $548 млн). На перший погляд це виглядає так, ніби найбільший гравець на ринку біткоїн-ETF на Волл-стріт позбувається монет, але реальність набагато менш драматична.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт

Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
На каналі Кійосакі Rich Dad попередили про падіння Біткоїна та Nvidia 22.08.2025

На каналі Кійосакі Rich Dad попередили про падіння Біткоїна та Nvidia
Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою 21.08.2025

Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою
BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги 20.08.2025

BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги
Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross 20.08.2025

Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross
Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик 19.08.2025

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик
XRP може впасти до $2 — криптоаналітик 18.08.2025

XRP може впасти до $2 — криптоаналітик
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

Київстар підписав угоду про партнерство з Google

 Сьогодні  18:20

BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження

 Сьогодні  17:00

На каналі Кійосакі Rich Dad попередили про падіння Біткоїна та Nvidia

 Сьогодні  15:40

У застосунку «Мрія» зʼявиться власна валюта — Федоров

 Сьогодні  14:20

Нова пошта призначила нового керівника в Польщі

 Сьогодні  13:00

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  11:40

Fintech Farm Дмитра Дубілета запустила необанк в Узбекистані

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.