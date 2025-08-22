BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження

Протягом цього тижня Біткоїн-ETF пережили чотири дні безперервного відтоку коштів, а в четвер, 21 серпня, додатково зафіксували продажі на $194,4 млн

BlackRock (IBIT), провідний фонд із понад $85 млрд активів під управлінням, лише за один день скоротив свої біткоїн-активи приблизно на $127,5 млн, згідно з даними SoSoValue від 22 серпня.

Втім, Ефіріум (ETH) ETF демонструє протилежну тенденцію: приплив коштів становить $287,6 млн, причому BlackRock (ETHA) додав $233,6 млн лише через день після того, як повідомив про відтік у розмірі $257 млн.

Відповідно, інвестори міркують, чи йдеться лише про короткострокову стратегію фіксації прибутку, чи ж у майбутньому ми можемо побачити перетік капіталу з Біткоїна в Ефіріум, якщо ця тенденція продовжиться.

Чи робить BlackRock ставку на Ефіріум?

За даними Arkham Intelligence, з 1 січня обсяг Ефіріуму у портфелі BlackRock зріс на 230% і досяг 3,55 млн ETH, вартістю близько $15 млрд.

У ширшому контексті, спотові ETF на Ефіріум зараз утримують криптовалюту на суму $27,66 млрд.

Привабливість зрозуміла: завдяки моделі proof-of-stake (PoS) криптовалюта забезпечує прибутковість від стейкінгу на рівні 3–5%.

Регуляторна визначеність також зіграла на користь активу, адже Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) офіційно підтвердила, що Ефіріум не є цінним папером, і це відкрило шлях для ширшого впровадження ETF.

Втім, Біткоїн і надалі залишається для BlackRock засобом збереження вартості — він становить близько 85% криптопортфеля компанії. У той час як Ефіріум є джерелом прибутковості, а інші активи намагаються зайняти більш вузькі ринкові ніші.

Раніше ми писали, що соцмережі цього тижня вибухнули панікою після того, як on-chain-трекери зафіксували масштабні переміщення біткоїнів, пов’язані з трастом BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Заголовки кричали про «масовий скид», адже лише за останній тиждень було переміщено понад 50 000 BTC (на суму $548 млн). На перший погляд це виглядає так, ніби найбільший гравець на ринку біткоїн-ETF на Волл-стріт позбувається монет, але реальність набагато менш драматична.

