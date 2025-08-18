3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду чекає насичений тиждень у США за економічним календарем: очікуються звіти PMI, ключові виступи представників ФРС та увага до зустрічі президентів США та України

Ринки криптовалют залишалися здебільшого стабільними у вихідні після падіння наприкінці минулого тижня, коли Біткоїн та Ethereum скоригувалися. Проте 18 серпня вранці торги почалися з невеликого зниження.

Цього тижня можлива підвищена волатильність, оскільки всі очі будуть прикуті до результатів зустрічі президентів США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Трамп зробив заяву за кілька годин до зустрічі з українським колегою, зазначивши, що Зеленський «може майже одразу завершити війну з росією, якщо захоче».

Економічні події 18–22 серпня

У четвер, 21 серпня, очікується публікація двох індексів менеджерів з закупівель (PMI). Індекси S&P Global Manufacturing PMI та Services PMI за серпень є провідними економічними індикаторами, які дають оперативне уявлення про зміну економічних умов.

Також у четвер буде опубліковано дані щодо продажу житла на вторинному ринку, проте звіти з нерухомості майже не впливають на ринки активів з високим ризиком.

Змішані дані щодо інфляції та споживчого попиту минулого тижня знову підсилили невизначеність щодо політики ФРС; тому очікується, що виступ голови ФРС Джерома Пауелла у Джексон-Хоулі у п’ятницю, 22 серпня, одразу вплине на ринки.

М’який тон може підтримати ринки та ризикові активи, такі як криптовалюти. Натомість жорстка риторика, що підкреслює ризики інфляції, може спровокувати різкі корекції та волатильність.

«Ймовірно, він більше буде спостерігати і чекати, як сова, ніж діяти як яструб чи голуб. Іншими словами, він скаже, що зниження ставки ФРС можливе на вересневому засіданні, але рішення залежать від даних», — зазначають у Yardeni Research.

Інвестори очікують, що центральний банк відновить зниження ставок у вересні після кількох місяців утримання, а поточні ринки ф’ючерсів прогнозують ймовірність зниження на 84,6% до 4,0–4,25%.

Прогноз для крипторинку

Цифрові активи впали 18 серпня вранці, загальна капіталізація знизилася до рівня $4 трлн, що майже на 6% менше за рекордні показники минулого тижня.

Біткоїн очолив падіння, опустившись до $115 000, втративши 2,5%. Актив наразі на 6,9% нижче свого піку минулого тижня, оскільки корекція поглиблюється.

Ethereum також рухався вниз, досягнувши мінімуму тижня на рівні $4 241, що більше ніж, на 10% менше від його рекордного максимуму 2021 року.

Альткоїни показали змішану динаміку: падіння зафіксовано у XRP, Solana, Hyperliquid та Sui, тоді як Chainlink та Monero протистояли загальному тренду.

