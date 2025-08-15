Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі

Криптовалютний ринок цього тижня злетів на нові висоти: загальна ринкова капіталізація цифрових активів у четвер, 14 серпня, досягла нового історичного максимуму — $4,19 трлн, за даними CoinMarketCap ($4,256 трлн — за даними Coingecko)

Цей показник перевищив попередній рекорд, встановлений у липні. Хоча на момент написання матеріалу капіталізація скоригувалася до рівня $4,04 трлн, загальний настрій інвесторів залишається позитивним, і ринок готується до нових зростань у найближчі дні.

Очолюють це зростання крипторинку Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH). Станом на 15 серпня провідна монета світу коливається на рівні понад $119,1 тис., маючи капіталізацію $2,37 трлн; друга монета наразі торгується на рівні $4,64 тис., а її ринкова капіталізація сягнула майже $560 млрд. На третьому місці XRP, її ціна — $3,1, а капіталізація — $184,1 трлн.

Варто зазначити, що саме Ethereum вийшов уперед за темпом зростання: +47% за місяць. Таке стрімке зростання пов’язують зі злетом інституційного інтересу до активу, який є основою більшої частини DeFi-екосистеми. Останнім часом публічні компанії, зокрема SharpLink, додали великі обсяги ETH до своїх корпоративних резервів, розглядаючи його як альтернативне довгострокове сховище вартості до BTC з вищим потенціалом прибутковості.

Читайте також: Сезон альткоїнів вже зовсім близько — Coinbase

Що далі?

З огляду на поєднання рекордних показників, інституційної зацікавленості та сприятливого регуляторного фону, крипторинок наразі перебуває у фазі, коли потенціал подальшого зростання виглядає значним. Водночас висока волатильність і залежність від новинного фону залишають інвесторам простір для обережності. Чи стане поточний ривок початком нової довготривалої «бичачої» хвилі, чи ж ринок чекає неминуча корекція, покажуть найближчі кілька тижнів — саме вони стануть тестом на міцність нинішнього криптобуму.

Попри домінування оптимістичних настроїв, деякі аналітики попереджають, що нинішнє зростання не підкріплене стабільними факторами і є реакцією на сплеск спекулятивного попиту, короткострокові новини та очікування швидкого прибутку, що може призвести до різкої корекції у разі зміни ринкових настроїв.

Попри відсутність сильних фундаментів, ціни на криптовалюти певною мірою підтримуються позитивними новинами на регуляторному рівні. Нещодавно президент США Дональд Трамп підписав два дружні до криптоіндустрії укази, після ухвалення у липні закону GENIUS Act, спрямованого на регулювання стейблкоїнів.

Першим указом, що виданий 7 серпня, доручено федеральним регуляторам переглянути свої рекомендації щодо можливості включення криптовалют до пенсійних планів, спонсорованих роботодавцями. Це може стати величезним поштовхом для ринку, адже загальна вартість активів у 401(k) на кінець першого кварталу становила близько $8,7 трлн.

Через кілька годин після цього Трамп підписав другий указ, який закликав фінансові установи припинити практику «дебанкінгу» клієнтів на основі їхньої діяльності, політичних поглядів чи релігійних переконань. Це, ймовірно, стало відповіддю на скарги криптогалузі, що банки закривають рахунки людей і компаній через їхню роботу з цифровими активами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH

Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд

Допоміжні матеріали: finbold.com.