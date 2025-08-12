close-btn
Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

12.08.2025 20:40
Ольга Деркач

На тлі триваючого булрану Біткоїна (BTC) актив досягнув помітної віхи — минув понад рік від останнього випадку, коли провідні медіа чи фінансові коментатори оголошували його «мертвим»

Фото: pixabay.com

Дані з ресурсу Bitcoin Obituaries, який фіксує кожен випадок, коли криптовалюту визнають марною або приреченою, показують: останній запис датований 17 квітня 2024 року. Тоді у дописі в соцмережі X стверджувалося, що «BTC наближається до фінальної гри». На той момент ціна Біткоїна становила близько $60 996.

Раніше, 22 лютого, Європейський центральний банк опублікував матеріал «Bitcoin Has Failed» («Біткоїн зазнав поразки»), коли вартість монети була $51 304. У грудні 2023 року Forbes спрогнозував, що «BlackRock повністю знищить Біткоїн» при ціні $42 520, а у квітні 2023 року з’явилися заяви, що «Криптовалюта мертва в Америці», коли Біткоїн торгувався на рівні $27 817.

Зараз трекер нараховує 477 «смертей» Біткоїна з моменту його створення. Тим часом дані, отримані Finbold з ресурсу Bitcoin Is Dead, показують: якби інвестори вкладали $100 у Біткоїн кожного разу, коли його оголошували «мертвим», то станом на 12 серпня їхні активи зараз коштували б понад $123,47 млн.

Хронологія «некрологів» Біткоїна Джерело: 99 Bitcoins

Читайте також: Біткоїн стане «ідеальним активом» на найближчі 1000 років: за яких умов

Чому Біткоїн перестали визнавати «мертвим»?

Тривала відсутність нових заяв про «смерть» відображає зміну настроїв, спричинену низкою факторів. Зокрема, інституційне прийняття стало ключовим чинником, особливо після того, як у березні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила запуск спотових ETF на Біткоїн.

Цей крок спровокував мільярдні вливання від великих інвестиційних компаній, таких як BlackRock, піднявши ціну до історичних максимумів близько $73 800 і зміцнивши легітимність Біткоїна у традиційних фінансах.

Свою роль відіграли і корпоративні казначейства, які продовжують накопичувати значні обсяги BTC.

Крім того, динаміка ціни криптовалюти продемонструвала періоди зниженої волатильності порівняно з попередніми циклами буму та спаду, що додатково заспокоює інвесторів.

Упродовж більшої частини 2025 року Біткоїн утримує ціну вище $110 000, а на момент написання матеріалу торгується на рівні $119 тис., із ціллю у $120 тис., яка залишається в силі.

Поза сухими даними, культурний наратив Біткоїна дозрів: його неодноразові відновлення після минулих обвалів зробили критиків обережнішими у прогнозах про його чергову «смерть».

За матеріалами finbold.com.

