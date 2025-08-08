4 криптовалюти з високим потенціалом зростання

У світі криптовалют, що стрімко розвивається, інвестори дедалі частіше шукають проєкти з високим потенціалом зростання у 2025 році. Після періоду турбулентності ринок поступово відновлюється, і на перший план виходять криптовалюти, здатні принести не лише спекулятивний прибуток, а й реальну користь

Розглянемо чотири проєкти, які вже зараз формують майбутнє Web3 і можуть стати наступними зірками ринку.

Ethereum (ETH)

Ethereum залишається одним із провідних проєктів із довгостроковим потенціалом зростання вартості. Завдяки оновленню до Ethereum 2.0 та стрімкому розвитку рішень другого рівня (Layer 2), мережа продовжує лідирувати в галузях смарт-контрактів, NFT і DeFi. Зростає інтерес з боку інституційних інвесторів.

Хоч малоймовірно, що Ethereum забезпечить прибуток у 100 разів від поточних рівнів, потенціал зростання у 5 разів і більше цілком реальний, якщо у 2025 році ринок увійде у повноцінну «бичачу» фазу. Для тих, хто шукає надійний актив в умовах високоризикового портфеля, ETH залишається однією з найстабільніших ставок у крипті.

Solana (SOL)

Після низки викликів Solana повернулася на ринок із новою силою, підтвердивши свою цінність як швидкий і масштабований блокчейн для реального застосування. Тисячі активних розробників будують на платформі екосистеми DeFi та NFT, а фокус на мобільні додатки робить SOL серйозним конкурентом Ethereum.

Завдяки низьким комісіям і блискавичній швидкості транзакцій Solana ідеально підходить для геймінгу, DeFi та масштабних споживчих додатків. Якщо у 2025 році ринок знову увійде у фазу зростання, Solana може не лише оновити історичний максимум, а й потенційно зрости в 10 разів для інвесторів, які зайдуть зараз.

Цікаве по темі: Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu починав як мемкоїн, але з часом перетворився на серйозніший проєкт. Запуск мережі Shibarium (Layer 2 рішення для зниження комісій і пришвидшення транзакцій) демонструє потенціал SHIB у довгостроковій перспективі. Активна спільнота, стабільна розробка та механізм спалювання токенів створюють передумови для можливого відновлення зростання.

Якщо Shiba Inu зможе піднятись хоча б до частки цента, ранні інвестори можуть отримати дійсно доленосні прибутки. Попри високий рівень ризику, потенціал зростання робить SHIB вартою уваги ставкою для спекулятивного портфеля.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin досі залишається однією з найвідоміших криптовалют завдяки масовій спільноті, культурному впливу та періодичній підтримці з боку медійних особистостей. Хоча практична цінність монети обмежена, її впізнаваність і бренд — беззаперечні лідери серед мемкоїнів.

З наближенням нового спекулятивного циклу DOGE цілком може знову здивувати ринок. І хоча зростання у 100 разів від поточних рівнів малоймовірне, прибутки у 5–10 разів цілком можливі за умов повернення позитивної динаміки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн увійшов у фазу «бичачої паузи» — CryptoQuant

BlackRock скуповує ці криптовалюти на десятки мільйонів доларів

5 факторів, за якими варто стежити в XRP після зростання у липні

Джерело: Finbold.