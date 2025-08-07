BlackRock скуповує ці криптовалюти на десятки мільйонів доларів

Після різкого дводенного розпродажу, який сколихнув крипторинки, BlackRock змінив свою позицію та відновив накопичення як Біткоїна (BTC), так і Ethereum (ETH)

7 серпня найбільша у світі інвестиційна компанія (за розміром активів в управлінні) додала до своїх ETF-портфелів 363 BTC ($41,9 млн) і 9 251,59 ETH ($34,2 млн), згідно з даними з блокчейна та ETF.

Це повернення на суму $76 млн відбулося всього через кілька днів після того, як BlackRock вивів 2 544 BTC 5 серпня, а наступного дня ще 665 BTC — найбільший дводенний відтік з моменту запуску iShares Bitcoin Trust (IBIT) у січні.

Приплив BTC знову зростає

Оновлений графік припливу в iShares Bitcoin Trust (IBIT) показує, що 7 серпня загальні запаси BTC зросли до 739,3 тис. BTC, відновившись після тимчасового падіння, спричиненого серпневими відтоками. Попри нещодавнє зниження, IBIT залишається найбільшим власником серед спотових біткоїн-ETF, а його активи зараз оцінюються в понад $85 млрд при ціні BTC близько $115 тис.

Дані свідчать, що BlackRock, ймовірно, реалізує короткострокову стратегію ребалансування, продаючи активи на локальних вершинах і викуповуючи їх під час просідань. З огляду на відновлення припливу коштів до IBIT, інституційний інтерес залишається сильним, особливо на тлі обмеженої пропозиції Біткоїна.

Придбання Ethereum пришвидшується

Придбання компанією BlackRock Ethereum на $34,2 млн того ж дня також свідчить про зростаючу впевненість компанії в активах ETH. Лише кілька днів тому з її фонду ETHA було виведено $375 млн, що припинило 21-денну серію припливів. Притік 7 серпня може свідчити про використання локальної підтримки як можливості для входу, коли ETH торгувався на рівні $3,72 тис.

Хоча з червня ETH показує слабшу динаміку порівняно з BTC, інституційне накопичення часто передує ціновим рухам в альткоїнах.

Синхронне повернення до BTC та ETH одразу після різких розпродажів може свідчити про спробу BlackRock випередити можливе відновлення напередодні публікації даних про інфляцію (CPI) та на тлі ширших макроекономічних подій.

Нагадаємо, що криптовалютний інвестор зазнав колосальних збитків — понад $3,05 млн в USDT — після того, як став жертвою фішингової атаки. Користувач випадково підписав шкідливу транзакцію, яка дала дозвіл на переказ 3 083 781,83 USDT на гаманець із адресою, що закінчується на 0x54800000.

За матеріалами finbold.com.