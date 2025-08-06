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PaySpaceMagazine

Криптоінвестор втратив $3 млн в USDT лише за один клік

06.08.2025 19:30
Ольга Деркач

Криптовалютний інвестор зазнав колосальних збитків — понад $3,05 млн в USDT — після того, як став жертвою фішингової атаки

Криптоінвестор втратив $3 млн в USDT лише за один клік

Криптоінвестор втратив $3 млн в USDT лише за один клік Фото: freepik.com

Згідно з даними Etherscan, користувач випадково підписав шкідливу транзакцію, яка дала дозвіл на переказ 3 083 781,83 USDT на гаманець із адресою, що закінчується на 0x54800000.

Гроші було виведено з гаманця жертви (0x2d9617f2…c2dc36695) через смартконтракт Aave: Ethereum USDT. Зловмисник виконав цю операцію, сплативши лише $20 комісії (0,0057 ETH), і транзакцію успішно підтвердила блокчейн-мережа.

Це не поодинокий випадок. Наприклад, 3 серпня ще один інвестор втратив понад $900 тис. — він надав дозвіл на підозрілу транзакцію ще понад рік тому.

У травні 2024 року зловмисники вкрали $71 млн через так звану «атаку отруєння гаманця». Через два тижні кошти було повернуто після того, як міжнародним слідчим вдалося вирахувати можливу IP-адресу хакера в Гонконгу, що створило тиск для повернення активів.

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Зростання кількості фішингових атак у крипті

Фішинг дедалі частіше зачіпає навіть користувачів великих бірж. За даними аналітика під псевдонімом ZachXBT, лише з грудня 2024 по січень 2025 року зловмисники викрали близько $65 млн у користувачів Coinbase.

Навіть при обмеженій вибірці видно, що фішинг і соціальна інженерія продовжують завдавати великих збитків власникам крипти.

Фішингові схеми в Web3 часто будуються на маніпуляціях — зловмисники змушують користувачів натискати на підроблені посилання або підтверджувати небезпечні дії. У цьому випадку, ймовірно, інвестор перевірив лише початок і кінець адреси гаманця, не помітивши підміни.

Ці інциденти ще раз підкреслюють: будь-яка необачність у Web3 може коштувати мільйонів. Підписуючи незрозумілі транзакції або взаємодіючи з підозрілими інтерфейсами, користувачі ризикують назавжди втратити свої кошти.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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