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Що заважає Ethereum досягти нового рекорду — криптотрейдер

06.08.2025 13:50
Ольга Деркач

Після вражаючого зростання в липні Ethereum (ETH) так і не зміг оновити свій рекорд. Втім, технічні індикатори свідчать, що на ринку формуються сприятливі умови для можливого прориву

Що заважає Ethereum досягти нового рекорду — криптотрейдер

Що заважає Ethereum досягти нового рекорду — криптотрейдер Фото: unsplash.com

За словами криптотрейдера Міхала ван де Поппе, наразі Ethereum стикається зі значним опором на шляху до нових максимумів. Як він написав, останні рухи ціни демонструють зупинку ралі та різке падіння після локальних піків.

Поппе зазначає, що Ethereum намагався пробитися, але не зміг подолати ключову зону опору поблизу $4 100 — останню серйозну перешкоду перед виходом на нові цінові рівні. Натомість ETH розвернувся вниз і втратив 15%, що свідчить про серйозний тиск продавців нижче цієї позначки.

На його думку, $4 100 — це критичний рівень, який Ethereum має подолати, аби знову наблизитися до історичних максимумів або перевищити їх.

Ключові рівні для спостереження

Водночас Поппе виділив важливі зони підтримки. Зокрема, область $3 200–$3 400 він назвав основною «зоною відскоку» з імовірністю утримання на рівні 70%.

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Нижче знаходиться сильніша підтримка в діапазоні $2 800–$3 000, але ймовірність її тестування наразі становить лише 30%.

Тим часом аналітик Тед Піловс також прогнозує продовження зростання Ethereum після нещодавнього відскоку. Він зазначив, що ETH відбився від ключового рівня підтримки $3 400, що сигналізує про відновлення бичачого імпульсу після недавньої корекції.

Технічний аналіз Піловса вказує на $3 400 як на потужну зону попиту, яка спричинила різке відновлення. Якщо ціна утримається вище цього рівня, він очікує руху в бік опору на $4 100 — останнього бар’єра перед спробою Ethereum оновити історичні максимуми.

На момент написання Ethereum торгувався на рівні $3 614, що на 0,48% нижче за добу. Водночас за тиждень актив втратив майже 5%.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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