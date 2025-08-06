Біткоїн може обвалитися до $95 тис. — Алі Мартінес

Поки Біткоїн (BTC) утримується вище важливої зони підтримки на рівні $110 000, технічні індикатори подають тривожні сигнали. Це відбувається на тлі відкату монети від рівня опору $120 000 та загального зниження на крипторинку

Про це йдеться у матеріалі Finbold.

Зокрема, згідно з аналізом (за 6 серпня) криптотрейдера Алі Мартінеса, тижневий індекс відносної сили (RSI) Біткоїна опустився нижче 14-тижневої простої ковзної середньої (SMA) — патерн, який історично передував зниженням ціни.

У червні 2024 року подібне просідання RSI передувало падінню ціни майже на 23%, а в грудні того ж року — на понад 25%. Нині цей сигнал знову з’явився на початку серпня 2025 року, коли Біткоїн торгується близько $113 000.

За словами Мартінеса, якщо історія повториться, BTC може знизитись на 20–30% від останніх максимумів, що означає потенційну ціль у районі $95 000.

The last two times the weekly RSI dropped below the 14 SMA, Bitcoin $BTC corrected by 20% to 30%. If history repeats, we could see a move down to $95,000! pic.twitter.com/URLpgVizMg — Ali (@ali_charts) August 6, 2025

Ймовірність подальшого падіння посилюється загальною слабкістю ринку — Біткоїн не втримав рівень $115 000. Дані ончейн свідчать, що, можливо, Bitcoin досяг свого піку. 5 серпня кити, які не проявляли активності протягом 7–10 років, перемістили 3000 BTC, що історично сигналізувало про досягнення локальних максимумів. Ця модель вказує на те, що інвесторам слід готуватися до можливих втрат.

Читайте також: Що заважає Ethereum досягти нового рекорду — криптотрейдер

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання матеріалу Біткоїн торгується на рівні $114 тис. що на 0,25% нижче за добу та на 3% менше за тиждень (за даними coinmarketcap.com).

Наразі BTC перебуває трохи вище своєї 50-денної SMA ($112 473), яка виступає як короткострокова підтримка. Водночас 14-денний RSI на рівні 46,56 вказує на ослаблення імпульсу та відсутність бичачої сили.

Попри те, що ціна все ще значно вища за 200-денну SMA ($91 911), що свідчить про довгостроковий висхідний тренд, нейтральний настрій ринку та рівень RSI натякають на можливу консолідацію.

Раніше ми також писали, що за прогнозом Роберта Кійосакі у серпні Біткоїн може обвалитися до $90 тис. При цьому, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» навіть сподівається на падіння головної криптовалюти, адже це дало б йому змогу подвоїти свої інвестиції.

«Якщо серпневе прокляття справдиться і Біткоїн обвалиться, я готовий подвоїти свою позицію вже сьогодні», — зазначив він.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи можна в Україні розраховуватися криптовалютою: відповідь Мінфіну

5 країн, де прибутки від криптовалют не оподатковуються

Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалюти уже в серпні