Біткоїн може обвалитися до $95 тис. — Алі Мартінес

Поки Біткоїн (BTC) утримується вище важливої зони підтримки на рівні $110 000, технічні індикатори подають тривожні сигнали. Це відбувається на тлі відкату монети від рівня опору $120 000 та загального зниження на крипторинку

Зокрема, згідно з аналізом (за 6 серпня) криптотрейдера Алі Мартінеса, тижневий індекс відносної сили (RSI) Біткоїна опустився нижче 14-тижневої простої ковзної середньої (SMA) — патерн, який історично передував зниженням ціни.

У червні 2024 року подібне просідання RSI передувало падінню ціни майже на 23%, а в грудні того ж року — на понад 25%. Нині цей сигнал знову з’явився на початку серпня 2025 року, коли Біткоїн торгується близько $113 000.

За словами Мартінеса, якщо історія повториться, BTC може знизитись на 20–30% від останніх максимумів, що означає потенційну ціль у районі $95 000.

