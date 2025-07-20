5 країн, де прибутки від криптовалют не оподатковуються

Попри зростаючий тиск з боку податкових органів, у 2025 році кілька країн і далі залишаються податковими оазисами для криптоінвесторів. Серед них — Кайманові острови, ОАЕ, Сальвадор, Німеччина та Португалія. У цих юрисдикціях діють офіційні режими з нульовим оподаткуванням криптовалютних прибутків

Кайманові острови

Один із найвідоміших офшорних центрів не має податків на дохід, капітал чи прибуток компаній — і це стосується і криптовалюти. Оновлений закон про віртуальні активи (Virtual Asset Service Providers Act), що повністю набрав чинності у квітні 2025 року, надає правову визначеність для криптоплатформ і трейдерів. Місцева економіка стабільна, валюта прив’язана до долара США, а англійське право забезпечує додатковий захист.

Об’єднані Арабські Емірати

В усіх семи еміратах, включно з Дубаєм і Абу-Дабі, не стягуються податки з операцій із криптовалютою — торгівлі, стейкінгу, майнінгу чи продажу. Країна також має окремих регуляторів для цифрових активів, включно з Dubai VARA та DFSA, що забезпечує прозору систему ліцензування. Разом із розвиненою інфраструктурою та податковими пільгами це робить ОАЕ привабливим напрямком для криптомігрантів.

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Сальвадор

Ще з 2021 року, відколи Bitcoin став офіційною платіжною одиницею, країна дотримується безподаткової політики щодо крипти. Закон про цифрові активи гарантує нульове оподаткування на прибутки з Біткоїна. Окремий проєкт — Bitcoin City — планується як зона з повною відсутністю податків для стартапів, майнерів і цифрових кочівників.

Німеччина

Несподівано лояльною до криптоінвесторів є й Німеччина. Якщо активи тримати понад 12 місяців, їхній продаж чи обмін не оподатковуються. Для короткострокових угод діє ліміт: прибуток до 1 000 євро на рік також звільнений від оподаткування. Це робить Німеччину однією з найпривабливіших країн для довгострокових холдерів у межах ЄС.

Португалія

Криптодоходи, отримані після утримання активів понад рік, звільнені від податків. Особливо вигідні умови мали ті, хто встиг отримати статус NHR до березня 2025 року — для них іноземні доходи, зокрема крипто, не оподатковуються взагалі. Хоча короткострокові прибутки вже підлягають 28% податку, Португалія лишається бажаним місцем для інвесторів і пенсіонерів, що шукають фінансову гнучкість.

Усі п’ять країн — приклади легального безподаткового підходу до криптовалют, але кожна має свої умови щодо резидентства та звітності. Зміни законодавства також можливі, тож варто слідкувати за оновленнями.

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За матеріалами cointelegraph.com.