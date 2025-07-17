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XRP може скоро досягти нового рекорду — Алі Мартінес

17.07.2025 10:00
Ольга Деркач

Експерт з криптотрейдингу Алі Мартінес прогнозує, що XRP може зрости до нового історичного максимуму поблизу $5, якщо токен зуміє впевнено закріпитися за підсумками тижня

XRP може скоро досягти нового рекорду — Алі Мартінес

XRP може скоро досягти нового рекорду — Алі Мартінес Фото: pixabay.com

Мартінес зазначив, що XRP демонструє ознаки посилення на тижневому графіку. Він підкреслив: прорив рівня $3 стане ключовим каталізатором для руху до нових максимумів — зокрема до $4,90.

В аналітичному огляді наголошується, що з початку 2025 року XRP неодноразово намагався пробити позначку $3, але щоразу безуспішно — це лише посилило статус цього рівня як важливого опору.

Втім, остання динаміка ціни свідчить про зміну настроїв: із квітня, коли XRP опускався до $1,90, токен формує вищі мінімуми.

Різке зростання в середині липня, під час якого XRP на короткий час подолав $3, свідчить про активний інтерес з боку покупців і ставить монету на межу вирішального прориву.

Якщо покупці зможуть утримати ціну вище $3 до закриття тижня, це підтвердить продовження висхідного тренду з потенційною ціллю на рівні $4,80 — майже на 60% вище за поточну вартість.

Фундаментальні чинники XRP

Загалом XRP демонструє впевнене зростання на тлі загального ринкового оптимізму — його підживлює історичне ралі Біткоїна, який подолав позначку $123 000. Це допомогло XRP відновити третю позицію серед найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

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Підйом також збігся з рішенням Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) наприкінці червня відмовитися від апеляції у тривалій справі проти Ripple — це поклало край чотирирічній юридичній невизначеності. Обидві сторони зараз ведуть переговори про мирову угоду, яка потребує схвалення суду.

Ще один позитивний сигнал — Ripple подала 2 липня заявку до Офісу контролера грошового обігу США на отримання федеральної банківської ліцензії. Це свідчить про наміри компанії розширити свою присутність у регульованому фінансовому секторі.

Зростає й інституційний інтерес: одинадцять керуючих активами подали заявки на запуск спотових ETF на основі XRP, а компанія ProShares представила важелі продукти, прив’язані до токена.

Аналіз ціни XRP

Станом на момент написання XRP торгувався на рівні $3,14 — це на 7,53% вище, ніж добою раніше, та на 23,03% вище, ніж тиждень тому.

Ціна значно перевищує 50-денну просту ковзну середню (SMA) на рівні $2,29 і 200-денну SMA поблизу $1,80 — це підтверджує збереження сильного висхідного імпульсу.

Однак індекс відносної сили (RSI) за 14 днів становить 80,62 — це свідчить про перегрітість ринку. Такий стан може спровокувати короткострокову корекцію, яка ускладнить утримання ціни вище ключового рівня $3.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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