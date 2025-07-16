Ripple планує отримати ліцензію MiCA для розширення в ЄС

Компанія Ripple, що спеціалізується на платіжних рішеннях, повідомила про плани подати заявку на отримання ліцензії відповідно до регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets), аби розширити свою діяльність у сфері криптовалют і стейблкоїнів у межах Європейської економічної зони

Представник Ripple заявив, що компанія прагне відповідати вимогам MiCA, адже бачить «значний потенціал на європейському ринку».

Нещодавно було зареєстровано компанію Ripple Payments Europe S.A. у Люксембурзі наприкінці квітня. Профільне видання Ledger Insights повідомило, що Ripple подала заявку на ліцензію емітента електронних грошей у Люксембурзі.

Люксембург стає центром для криптовалютних компаній, які прагнуть відповідати регламенту MiCA. Наприкінці червня американська біржа Coinbase отримала ліцензію MiCA від фінансового регулятора Люксембургу — Commission de Surveillance du Secteur Financier — та оголосила про створення європейської штаб-квартири саме в цьому регіоні.

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У середині травня біржа Bitstamp також повідомила, що отримала ліцензію провайдера послуг із криптоактивами відповідно до MiCA. Аналогічну ліцензію має і Clearstream Banking — компанія, що бере участь у тестуванні цифрового євро Європейським центральним банком.

Ще одним прикладом є банк Standard Chartered, один із найбільших у світі, який у січні цього року запустив криптовалютні сервіси в Європі після отримання ліцензії на цифрові активи в Люксембурзі.

Утім, регулятори країни не демонструють поблажливого ставлення до галузі. Наприкінці травня в межах національного огляду фінансових ризиків влада Люксембургу класифікувала постачальників послуг у сфері віртуальних активів як суб’єктів високого ризику в контексті відмивання коштів, вказуючи на занепокоєння з приводу можливих фінансових злочинів у криптоіндустрії.

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Джерело: Cointelegraph.