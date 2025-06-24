Криптобіржа Coinbase отримала ліцензію MiCA

Американська криптобіржа Coinbase отримала ліцензію від Люксембургу на надання криптопослуг по всьому Європейському Союзу

Тепер країна стане новим регіональним центром компанії в ЄС, замінивши Ірландію, яка виконувала цю роль із 2023 року.

Coinbase оголосила, що отримала ліцензію згідно з регламентом MiCA (Markets in Crypto Assets) від люксембурзького фінансового регулятора Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

MiCA — це всеосяжне регулювання, покликане гармонізувати криптозаконодавство у всіх 27 країнах-членах ЄС. Воно набуло чинності наприкінці минулого року та має на меті підвищити безпеку для споживачів на фоні гучних скандалів у галузі.

Coinbase стала першою американською криптобіржею, яка отримала ліцензію MiCA. Її конкурент Gemini, яким володіють брати Вінклвосси, також готується отримати європейську ліцензію — цього разу від Мальти, яку компанія обрала своїм європейським хабом.

«Ми повністю націлені на Європу та активно виступаємо за майбутнє криптовалют на континенті, — заявив CEO Coinbase Браян Армстронґ. — MiCA встановлює стандарт, а Люксембург задає тон завдяки про-бізнесовому середовищу та зваженому підходу до регулювання».

Coinbase офіційно обрала Ірландію своїм європейським центром у 2023 році й тоді запустила масштабну PR-кампанію з цього приводу. Та зрештою компанія змінила позицію, визнавши, що Люксембург краще відповідає її стратегічним цілям як «прогресивний фінансовий центр».

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«Рішення було пов’язане не стільки з Ірландією, скільки з тим, що Люксембург запропонував надзвичайно переконливу альтернативу», — пояснив Даніель Зайферт, віцепрезидент та регіональний директор Coinbase у регіоні EMEA.

На відміну від Ірландії, де досі немає спеціалізованого криптозаконодавства, Люксембург уже закріпив чотири блокчейн-ініціативи на законодавчому рівні.

Водночас компанія не відмовляється від Ірландії: Coinbase продовжує активно інвестувати в місцеву команду й планує вже незабаром створити близько 50 нових робочих місць у дублійському офісі. Сам Зайферт також переїхав до Ірландії, де очолює місцеву юридичну особу компанії.

Coinbase — не перша компанія, що отримала дозвіл на криптопослуги в ЄС, але точно одна з найбільших. Інші біржі, зокрема Bybit, OKX та BitGo, також уже мають ліцензії згідно з MiCA.

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Джерело: CNBC.