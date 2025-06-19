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Coinbase запускає платформу для онлайн-транзакцій у стейлбкоїнах

19.06.2025 19:00
Ольга Деркач
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Компанія Coinbase Global Inc. запускає нову платформу, яка має зробити стейблкоїни популярним платіжним засобом для онлайн-транзакцій. Це може стати суттєвим кроком до масового впровадження криптовалют, прив’язаних до курсу долара США

Coinbase запускає платформу для онлайн-транзакцій у стейлбкоїнах

Coinbase запускає платформу для онлайн-транзакцій у стейлбкоїнах Фото: freepik.com

Оголошення з’явилося після ухвалення ключового закону щодо регулювання стейблкоїнів у Сенаті США. Воно також збігається з інтересом великих онлайн-ритейлерів до використання стейблкоїнів як альтернативи традиційним платіжним інструментам на ринку електронної комерції, що оцінюється у понад $6 трлн.

Таке використання криптовалют може створити загрозу позиціям платіжних гігантів, як-от Visa та Mastercard, а також іншим провайдерам онлайн-платежів.

«Ми створили нову систему за аналогією з інфраструктурою кредитних карток — щоби її легко інтегрувати в існуючі процеси без жодних збоїв», — йдеться у заяві Coinbase.

Платформа Coinbase Payments орієнтована на такі онлайн-майданчики, як Shopify та eBay, які є привабливим сегментом для платіжних сервісів. Ці платформи об’єднують тисячі малих і середніх бізнесів, зацікавлених у способах уникнути високих комісій за прийом карткових платежів.

На сьогодні Coinbase отримує основний дохід від комісій на криптобіржі. За словами аналітика Benchmark Co. Марка Палмера, новий платіжний напрям може стати джерелом додаткового прибутку.

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«Ініціативи на кшталт цієї, які створюють нові джерела доходу й зменшують залежність компанії від обсягу транзакцій, є важливими з точки зору довгострокової стратегії», — зазначив він.

Першим клієнтом Coinbase стала компанія Shopify, яка разом із Coinbase та Stripe дозволить продавцям приймати стейблкоїн USDC від Circle через блокчейн Base — так звану «другу мережу» (Layer 2), побудовану на Ethereum. Coinbase обіцяє для платформ електронної комерції пришвидшене проведення платежів, нижчі комісії та миттєвий доступ до глобальної клієнтської бази.

Платіжні інструменти від Coinbase включають зручний модуль для оформлення замовлень, який дозволяє оплачувати покупки безпосередньо з криптогаманця, зокрема через Coinbase Wallet, MetaMask або Phantom.

Ще однією складовою нової платформи є інструменти для продавців і платіжних провайдерів, які допомагають підтверджувати транзакції, здійснювати повернення коштів та керувати підписками. Крім того, Coinbase розробила спеціальний платіжний протокол для обробки транзакцій у блокчейні. Весь комплект продуктів створено так, щоб інтегрувати стейблкоїн-платежі без необхідності мати глибокі знання у сфері блокчейну чи криптовалют.

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Джерело: Bloomberg.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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