Dogecoin готується до значного зростання — аналітик

Dogecoin (DOGE) може бути на межі масштабного цінового руху на 60% — про це заявив криптоаналітик Алі Мартінес. 19 червня він опублікував у X графік із симетричним трикутником

На момент написання мемкоїн торгується на рівні $0,1690. За останні 7 днів її вартість знизилася на 10,07%, а за місяць — на 22,8%.

#Dogecoin $DOGE looks prime for a 60% price move! All you need to do is wait for a daily close outside of the $0.16 to $0.22 range to determine the direction of the trend.

— Ali (@ali_charts) June 19, 2025