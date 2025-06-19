Dogecoin готується до значного зростання — аналітик

Dogecoin (DOGE) може бути на межі масштабного цінового руху на 60% — про це заявив криптоаналітик Алі Мартінес. 19 червня він опублікував у X графік із симетричним трикутником

На момент написання мемкоїн торгується на рівні $0,1690. За останні 7 днів її вартість знизилася на 10,07%, а за місяць — на 22,8%.

#Dogecoin $DOGE looks prime for a 60% price move! All you need to do is wait for a daily close outside of the $0.16 to $0.22 range to determine the direction of the trend. So go to @coinexcom, sign up using my referral link https://t.co/73n8mWavUX, and join me in this trade! pic.twitter.com/Im27DBuBka — Ali (@ali_charts) June 19, 2025

На графіку видно, як курс DOGE звужується в межах так званого «клина» — між низхідною лінією опору та висхідною лінією підтримки. Наразі ціна перебуває поблизу нижньої межі цієї формації. Мартінес звертає увагу на критичний діапазон: від $0,16 до $0,22. За його словами, денне закриття поза межами цієї зони, ймовірно, визначить подальший напрямок руху Dogecoin.

«Dogecoin виглядає готовим до цінового прориву на 60%, — написав аналітик. — Усе, що потрібно — дочекатися щоденного закриття вище $0,22 або нижче $0,16, щоб визначити напрямок тренду».

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Який сценарій імовірніший для DOGE

Фігура симетричного трикутника, як правило, свідчить про наближення прориву, хоча й не дає підказок щодо його напрямку. Щоб підтвердити тенденцію, трейдерам слід стежити за виходом ціни або вище лінії опору, або нижче підтримки.

Невизначеності додає і зниження торговельної активності. Добовий обсяг торгів опустився до $919,85 млн — це на 11,34% менше, ніж напередодні. Така динаміка свідчить про обережні настрої учасників ринку перед можливим проривом.

Попри високу волатильність і статус «мемної монети», Dogecoin раніше вже демонстрував різкі рухи після виходу з симетричних трикутників — зростання тоді сягало від 40% до 70%. Якщо ціна зуміє закріпитися вище $0,22, наступною ціллю може стати зона $0,35–$0,38. Водночас падіння нижче $0,16 потенційно відкриє шлях до повторного тесту рівня $0,13 або ще нижче.

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Джерело: Finbold.