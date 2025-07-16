Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку

Корпоративний банкінг в Україні давно сприймається як щось традиційне, де процеси складні, а інновації часто зʼявляються із запізненням порівняно з роздрібним ринком. Однак світ змінюється швидко, і бізнес дедалі частіше очікує не просто послуг, а інструментів для швидкої інтеграції фінансів у власні цифрові екосистеми. На цей виклик Райф відповів першими відкритими API для бізнесу та порталом для розробників, що пришвидшує інтеграції та рішення

«Відкритість — це вже не опція, а конкурентна перевага для банку. Бізнес хоче швидко інтегрувати рішення, і ми готові це забезпечити», — пояснює Юлія Покровська, керівниця з питань розвитку продуктів для юридичних осіб Райфу.

Банкінг як платформа: чому це потрібно бізнесу

У сучасних компаній усе менше часу на довгі інтеграції чи ручні процеси. Бізнеси прагнуть мати у своєму розпорядженні інструменти, які дозволяють миттєво бачити рух коштів, аналізувати дані й приймати рішення.

«Open API без якісного порталу — як складна техніка без інструкції. Бізнесу потрібна швидкість, простота і впевненість, що інтеграція не заблокує процеси на тижні чи місяці», — пояснює Юлія.

Саме тому Райф не просто опублікував технічний інтерфейс. Банк створив повноцінний API Marketplace — платформу, де розробники можуть швидко знайти потрібну інформацію, подивитися приклади коду, протестувати запити онлайн і бути впевненими, що вся документація актуальна й зрозуміла.

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Що вже працює?

Перший набір відкритих API Райфу зосереджений на послугах Cash Management. Бізнес-клієнти вже можуть підключитися до таких функцій, як перевірка балансу в реальному часі, отримання виписок за стандартом ISO20022 протягом операційного дня або за його підсумками.

«Ми поставили себе на місце розробників і прибрали зайві технічні барʼєри. Думали про безпеку й конфіденційність даних, зосередилися на простій, передбачуваній структурі. І, звісно, надали доступ до sandbox-оточення, щоб команди могли тестувати інтеграції без ризиків», — розповідає Юлія Покровська.

Всі API супроводжуються Swagger-документацією, підтримують авторизацію через OAuth 2.0, а також містять приклади коду для швидкого старту.

Бізнеси хочуть свободи

До недавнього часу Open Banking в Україні вважали темою переважно для роздрібного ринку. Але ситуація швидко змінюється. Юлія Покровська впевнена: сьогодні бізнес очікує від банку таких самих технологічних рішень, як і фізичні особи — швидких, безпечних і прозорих.

«Багато хто досі думає, що Open Banking стосується лише фізичних осіб. Але це не так. Бізнесам потрібна свобода створювати власні цифрові продукти, інтегруючи банківські сервіси без затримок. І ті банки, які зможуть дати це першими, отримають конкурентну перевагу», — додає вона.

Що далі?

Запуск Developer Portal — лише початок для Райфу. Банк планує поступово розширювати набір API, збирати зворотний звʼязок від користувачів і формувати спільноту розробників навколо банківських сервісів.

«Ми дивимося на це не як на одноразову акцію, а як на платформу. Бо майбутнє банкінгу — це не лише окремі продукти, а екосистеми, де ІТ і бізнес говорять однією мовою», — резюмує Юлія.

Запуск відкритих API від Райфу — це чіткий сигнал ринку: корпоративний банкінг в Україні готовий ставати таким же гнучким і технологічно відкритим, як роздрібний. І цілком можливо, що вже найближчими роками саме відкритість і технологічність визначатимуть, хто буде лідером ринку.

Детальніше про Open API від Райфу можна дізнатись на офіційному порталі банку.

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