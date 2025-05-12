ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

У сучасному бізнес-середовищі, де рішення ухвалюються щогодини, автоматизація фінансів перестає бути опцією. Це — інфраструктурна необхідність. Все більше українських компаній прагнуть інтегрувати банківські сервіси з ERP-системами, щоб скоротити час, мінімізувати помилки та приймати рішення на основі даних у реальному часі.

У матеріалі розповідаємо про кейс Райффайзен Банку, який демонструє, як фінансова установа може не просто надавати послуги, а стати технологічним партнером для бізнесу

Що таке ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) — це система управління ресурсами підприємства, яка об’єднує фінанси, логістику, закупівлі, бухгалтерію, кадри та інші ключові функції в єдине цифрове середовище. Інтеграція ERP з банківськими інструментами дозволяє компаніям працювати ефективніше, знижуючи навантаження на співробітників і забезпечуючи оперативність фінансових операцій.

«Ми спостерігаємо сталий попит на глибоку інтеграцію банківських сервісів у бізнес-процеси клієнтів. Бізнес очікує не просто інтернет-банкінг, а інструмент, який буде працювати у фоновому режимі, як частина операційної системи компанії. Уявіть собі власника бізнесу, який щодня перевіряє свої банківські рахунки, щоб зрозуміти, скільки грошей він отримав від контрагентів і має наразі для закупівлі продуктів, оплати оренди та зарплат працівникам. З використанням стандартного функціоналу інтернет банкінгу така рутина займає багато часу. Інтеграція з банками може значно спростити цей процес. Власник бізнес може управляти фінансовими даними у режимі реального часу, бачити у власній системі консолідовану інформація, зарахування і витрати з усіх своїх рахунків. Це дозволяє йому швидко приймати рішення щодо витрат і інвестицій. Це забезпечує прозорість і точність, яких часто бракує традиційним методам», — розповідає Юлія Покровська, керівниця з розвитку продуктів для юридичних осіб Райфу.

ERP + банк: як це працює в реальності

Щоб зробити інтеграцію зручнішою навіть для компаній, які використовують українські бухгалтерські рішення, Райф пропонує спеціальний інструмент — модуль «Автоклієнт».

Це програмний інструмент для юридичних осіб, які мають великий документообіг і прагнуть автоматизувати типові банківські дії без участі людини. Клієнт самостійно встановлює модуль, який працює без графічного інтерфейсу, який запускається через командний рядок і інтегрується з ERP-системою та сервером Райффайзен Бізнес Онлайн. Після налаштування модуль працює автономно.

Функціонал охоплює імпорт платіжних інструкцій у гривні та іноземній валюті, а також заявок на купівлю/продаж валюти для подальшого підписання в банку. Також автоматично завантажуються банківські виписки з поточних рахунків, які можна одразу імпортувати в бухгалтерську програму. Усі процеси відбуваються у фоновому режимі — без ручного втручання користувача. Клієнтам клієнт банк потрібний виключно для підписання платіжних документів.

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«Коли ми говоримо про автоматизацію, ми маємо на увазі саме це: жодного зайвого кліку, усе працює у фоновому режимі. Це не просто зручно — це трансформація підходу до фінансів у компанії», — зазначає Юлія Покровська.

Автоматизація операцій між ERP і банком усуває потребу у ручному введенні даних. Це знижує кількість помилок, оптимізує навантаження на казначейство й бухгалтерію, а також сприяє скороченню операційних витрат. Платежі, рахунки та банківські виписки можуть оброблятися автоматично, а дані — синхронізуватися з бухгалтерськими системами практично без участі людини.

API-інтеграції та кейси з великим бізнесом

«В нашому портфелі щоквартально зростає кількість реалізованих індивідуальних інтеграційних проєктів з клієнтами. Ми бачимо сталий тренд. Клієнтів цікавить у режимі реального часу отримувати інформацію від банку про надходження коштів на рахунки, що дозволяє клієнтам налагоджувати ефективно внутрішні бізнес- процес», — зазначає Юлія Покровська.

Підхід tailor-made дозволяє врахувати специфіку кожного клієнта — як у частині технологій, так і в бізнес-логіці. І це вигідно обом сторонам. Інтеграція ERP-систем із банком відкриває перед компаніями принципово нові можливості управління фінансами. Бізнес отримує доступ до актуальних фінансових даних без затримок, що дозволяє контролювати грошові потоки, ухвалювати обґрунтовані рішення та своєчасно реагувати на зміни в ліквідності.

У Райфі вже впроваджено API-рішення в ряді проєктів з телекомунікаційними компаніями, фінансовими установами та великим бізнесом. Автоматичні сповіщення про зарахування та списання коштів у режимі 24/7. Наприклад, деякі клієнти автоматично активують послуги для своїх користувачів одразу після отримання платежу.

При цьому всі рішення реалізовано з урахуванням найвищих стандартів безпеки та відповідності чинним регуляторним вимогам, що гарантує захист фінансових даних клієнтів.

Відкритий банкінг

У серпні 2025 року НБУ розпочинає впровадження концепції відкритого банкінгу. Банки отримають змогу — за згодою клієнтів — передавати фінансові дані іншим учасникам ринку через відкриті API. Першими зміни торкнуться фізичних осіб та ФОП, але очікується розширення специфікацій і на юридичних осіб.

Райф уже сьогодні готується до цієї трансформації. Ми створили стандартизовані відкриті Cash Management APIs, які дозволяють отримувати залишки та обороти по рахунках без використання клієнт-банку. Крім того, реалізується можливість надсилати платіжні документи з ERP безпосередньо в процесинг банку — з електронним підписом у бухгалтерській системі.

Світовий тренд — це мультибанкінг. Компанії хочуть бачити рахунки в кількох банках в одному інтерфейсі, зменшити витрати на інтеграцію завдяки одному API-підключенню і отримати персоналізовані пропозиції, засновані на повній фінансовій картині клієнта.

Висновок

Автоматизація фінансових процесів, інтеграція з ERP-системами та підготовка до відкритого банкінгу — це не просто технологічна еволюція. Це необхідний крок для бізнесів, які хочуть зростати швидко, ефективно та з контролем над фінансами.

«Наше завдання — допомогти бізнесу не просто адаптуватися, а вигравати в нових умовах. А для цього рішення мають бути простими, технологічними й персоналізованими», — підсумовує Юлія Покровська.

Райф відкритий до діалогу. Якщо ви маєте ідеї або хочете поділитися своїми очікуваннями щодо бізнес-банкінгу — дайте нам знати та заповніть анкету. Саме так створюються найкращі рішення.

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