Що читає Михайло Федоров: 10 книг, на які варто звернути увагу

Щороку Михайло Федоров ставить перед собою амбітну мету — прочитати 50 книжок. Цікаво, що ж обирає для читання віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України

24-27 квітня на ВДНГ відбувається вже третій фестиваль «Книжкова країна». Цьогоріч онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS організувала спеціальну експозицію: книжкові полиці відомих українців, які підтримують ідею читання як частини щоденного життя. Серед них — і Михайло Федоров.

Для свого стенду на «Книжковій країні» він обрав 20 книжок, які рекомендує кожному. В ексклюзивній колонці для Vector міністр поділився своїми враженнями від десяти з них.

Добірка книжок від Михайла Федорова:

Барбара Оклі «Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну»

Книга, яка допомагає змінити ставлення до процесу навчання. Завдяки їй курси, книги та інші форми освіти стають значно ефективнішими. Обов’язкова до прочитання для тих, хто прагне постійного розвитку.

Грег Маккеон «Есенціалізм»

Навчає відмовлятися від зайвого та зосереджуватися на справді важливому. Ефективність полягає не у кількості виконаних завдань, а в умінні обирати те, що має справжню цінність.

Кріс Міллер «Чипова війна»

Видання, що пояснює, чому напівпровідники стали стратегічним ресурсом сучасності. Про технологічне протистояння держав і вплив чипів на світову економіку та політику. Рекомендується для кращого розуміння глобальної ситуації.

Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум «Моє бачення. Виклики в перегонах за досконалістю»

Натхненна історія перетворення Дубая з міста в пустелі на світовий центр технологій та економіки. Після прочитання залишається потужне відчуття віри в можливість побудови багатої й успішної України.

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Тімоті Снайдер «Про свободу»

Друг України та амбасадор UNITED24 розмірковує над сутністю свободи і важливістю її захисту в умовах глобальних змін. Книга надихає переосмислити цінність свободи.

Стівен Кінг «11/22/63»

Одна з найулюбленіших книг Федорова — про спробу змінити хід історії та про несподівані наслідки найменших деталей. Обов’язкова до прочитання всім прихильникам альтернативної історії та творчості Кінга.

Рід Гастінгс та Ерін Меєр «Netflix і культура інновацій»

Про те, як побудувати сильні команди на принципах довіри та свободи. Історія Netflix показує, як сміливе руйнування правил може привести до неймовірних результатів.

Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі»

Надзвичайно сильне свідчення того, як навіть у найтяжчих обставинах людина може знайти сенс життя. Книга про витривалість духу, яка надихає не здаватися за жодних обставин.

Джеймс Клір «Атомні звички. Легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися шкідливих»

Зміни починаються з маленьких кроків. Книга пропонує практичні стратегії, як непомітно, але ефективно змінювати свої звички та життя на краще.

Ярослав Грицак «Подолати минуле. Глобальна історія України»

Особливо актуальна книга у час війни. Вона допомагає побачити Україну у глобальному контексті та краще зрозуміти власну ідентичність і роль нашої держави у світі.

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